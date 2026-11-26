Bayern München Spieler unterstützen Joshua Kimmichs Kritik an der Kommunikation rund um Jamal Musiala. Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß stehen in der Kritik.

Die Fußballprofis des FC Bayern München stehen geschlossen hinter ihrem Vize-Kapitän Joshua Kimmich. Nach dessen öffentlicher scharfer Kritik an der Kommunikation der Vereinsführung in der Angelegenheit um Jamal Musiala ist Einigkeit im Kader herrschend. Die Spieler halten es für falsch, persönliche und medizinische Details eines Teamkollegen öffentlich zu machen.

Musikalische Unterstützung von Olise und FIFPRO

Die jüngsten Äußerungen der Vorstandsmitglieder Karl-Heinz Rummenigge, Uli Hoeneß und Jan-Christian Dreesen über den Gesundheitszustand von Jamal Musiala haben bei den Akteuren auf massive Ablehnung gestoßen. Die Vorstände hatten von kurzzeitigen Bewusstseinsstörungen durch neurologische Dysfunktionen sowie einer möglichen Gehaltskürzung gesprochen. Diese Informationen sollten nach Ansicht der Mannschaft nicht vor Mikrofonen diskutiert, sondern intern gelöst werden. In Lille bekräftigte Joshua Kimmich deutlich, dass Jamal Musiala hundertprozentig die Rückendeckung des gesamten Teams genießt. Auch Teamkollege Michael Olise zeigte seine Solidarität, indem er in seinen sozialen Medien einen Beitrag des Transfer-Insiders Fabrizio Romano liken musste. Dieser Beitrag kritisierte den öffentlichen Umgang des Vereins und bezog sich auf die Stellungnahme der Spielergewerkschaft FIFPRO.

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Kimmich kritisiert öffentlichen Umgang als No-Go

Die Wortmeldung von Joshua Kimmich in Lille wurde nicht impulsiv gegeben, sondern über mehrere Tage sorgfältig vorbereitet. Bereits am Sonntag vor dem Spiel hatte der dreißigjährige Nationalspieler am Rande eines Fanklubbesuchs bei den Red Ritters in Viechtach im Bayerischen Wald angedeutet, dass er sich am Mittwoch äußern würde. Er sah seine Position als Pflicht, stellvertretend für den verletzten DFB-Kapitän Manuel Neuer zu sprechen. Inhaltlich drückte Kimmich zwar Verständnis für die Sorge der Vereinsführung um das Wohl des Klubs aus, kritisierte aber die Art und Weise der Kommunikation scharf. Er bezeichnete das Tragen des Themas auf dem Rücken eines Spielers als absolutes No-Go und als nicht akzeptabel. Zudem betonte er, seine Position bereits vorab intern geäußert zu haben und forderte, vor öffentlichen Statements das Gespräch mit Jamal Musiala und dessen Berateragentur 11Wins zu suchen.

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Vereinführung verzichtet auf Sanktionen gegen Kimmich

Trotz der überraschenden und deutlichen Kritik seitens des Vize-Kapitäns drohen Joshua Kimmich aktuell keine Disziplinarmaßnahmen. Dies steht im deutlichen Kontrast zu früheren Fällen in der Vereinsgeschichte, wie etwa der Situation um Philipp Lahm im Jahr 2009. Damals musste der ehemalige Kapitän nach seiner Führungkritik in der Süddeutschen Zeitung eine Geldstrafe in Höhe von fünfundfünfzigtausend Euro bezahlen. Die aktuelle sportliche Führungsspitze um Max Eberl, Christoph Freund und Cheftrainer Vincent Kompany ist jedoch bestrebt, weitere Unruhen im Verein zu vermeiden. Man tendiert dazu, auf eine Sanktion zu verzichten, um die Stimmung im Kader nicht weiter zu belasten.

Fokus liegt auf der Genesung von Jamal Musiala

Das oberste Ziel der Vereinsführung und des Trainerstabes ist es, Jamal Musiala bei seiner Rückkehr zu unterstützen. Der junge Star Spieler hat einen Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel erlitten und muss sich zusätzlich der medikamentösen Behandlung seiner neurologischen Erkrankung unterziehen. Der FC Bayern möchte erreichen, dass sich Musiala ohne störende Nebengeräusche und öffentlichen Druck auf seine Genesung konzentrieren kann. Die Mannschaft rund um Joshua Kimmich hat somit klar signalisiert, dass der Schutz der Privatsphäre und das Wohlbefinden eines erkrankten Teamkollegen Vorrang vor öffentlichen Kommunikationsstrategien haben.