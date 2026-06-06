Der Sportvorstand des FC Bayern spricht über die Verletzung des Nationalspielers Lennart Karl und seine Zukunft im Verein.

Es ist ein Schock, den nicht nur der DFB und viele Fans verkraften müssen, auch der FC Bayern leidet nach der Verletzung von Lennart Karl (18).

Der Nationalspieler fällt wegen eines Muskelbündelrisses für die WM. Der Sportvorstand der Münchner in einer Mitteilung: "So ein kurzfristiges Verpassen einer WM tut natürlich extrem weh, und die Nachricht war für den ganz einen Schock - aber es ändert nichts daran, wie viel Talent, Leidenschaft und Zukunft in Lenny stecken. Er hatte sich diese WM durch seine überragende erste Profisaison mehr als verdient.

" Und weiter erklärt er: "Lenny wird beim FC Bayern alle Unterstützung bekommen, um bald wieder auf dem Platz stehen zu können - und wir alle wissen, dass er noch viele große Turniere vor sich hat. Er selbst blickt schon wieder nach vorne und sagt, er wird stärker zurückkommen. Das gefällt mir an ihm, und das ist der Spirit, den es in solchen Momenten braucht.

" Rückblick: Der Rechtsaußen hatte sich im Abschlusstraining am Freitag vor dem letzten WM-Test gegen die USA (Samstag, 20.30 Uhr/RTL und Live-Ticker bei BILD.de) verletzt. Nach SPORT BILD-Informationen verließ Karl rund 20 Minuten vor Ende des Trainings den Platz, ging aber immerhin selbstständig in die Katakomben. Danach ging es für ihn zu einer MRT-Untersuchung, bei der sich die Befürchtungen bestätigten.

Nach dem Schock meldete sich auch der Bayern-Star selbst und schrieb bei Instagram: "Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, aber es tut einfach unbeschreiblich weh, das größte Turnier verpassen zu müssen. Habe alles dafür getan, um fit für die WM zu sein. Leider kommen Verletzungen oft zum unglücklichsten Zeitpunkt.

" Und: "Ich wünsche meinem Team maximalen Erfolg und unterstütze sie natürlich auch jede Minute! Komme stärker zurück, versprochen. Danke für die starken Nachrichten. Viel Erfolg @dfb_team.





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Lennart Karl Muskelbündelriss WM FC Bayern Sportvorstand

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

DFB-Team: Lennart Karl droht WM-Aus, Neuer erneut nicht fit data-manual=titleDer Bayernspieler verletzt sich im Abschlusstraining vor dem letzten Test gegen die USA und befindet sich auf dem Weg ins Krankenhaus. Auch Torhüter Manuel Neuer ist noch nicht wieder einsatzbereit. data-manual=googleTeaserText

Read more »

Muskelbündelriss: WM-Aus für Bayern-Juwel Lennart KarlMuskelbündelriss statt WM-Debüt: Lennart Karl verletzte sich im Abschlusstraining des DFB-Teams in Chicago schwer. Der 18-Jährige verpasst die Fußball-WM - eine bittere Zäsur nach seiner starken Premierensaison beim FC Bayern.

Read more »

Der FC Bayern sagt Lennart Karl seine volle Unterstützung zuDer FC Bayern spricht dem 18-jährigen Nationalspieler Lennart Karl seine volle Unterstützung zu, nachdem er vor wenigen Wochen überraschend von der deutschen Nationalmannschaft aussen kam. Der Klub rechnet mit seiner Rückkehr und wird ihn 'mit allem unterstützen', was er benötigt. Auch Assan Ouédraogo, Karls Nationalspielerkollege aus Mali, bekundete seine Unterstützung auf Instagram. Beide stehen unter der WM-Nehruúd in Qatar

Read more »

FC Bayern reagiert auf Schock um Lennart KarlLennart Karl fällt wegen eines Muskelbündelrisses für die WM aus. Sein Verein, der FC Bayern, reagiert auf den Verletzungsschock.

Read more »