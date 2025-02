FC Bayern startet mit Auswärtssieg in die Champions League-Nächste Runde

Der FC Bayern München hat sich mit einem 2:1-Sieg gegen Celtic Glasgow in den Play-offs der Champions League eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel in München gesichert. Die Münchner dominierten das Spiel klar, konnten aber zunächst nicht ihre Chancen verwerten. Celtic ging durch einen frühen Treffer in Führung, doch der FCB drehte die Partie im zweiten Durchgang durch Tore von Kane und einem weiteren Kopfballtreffer von Maeda. Obwohl Celtic im Schlussdrittel nochmal stark aufdrehte, konnte der deutsche Rekordmeister den knappen Auswärtssieg nach Hause bringen.

Der FC Bayern München sicherte sich mit einem verdienten 2:1-Sieg gegen Celtic Glasgow in den Play-offs der Champions League eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel in München. In der Bundesliga auf vier Positionen. Statt Boey, Kim, Pavlovic und Coman (alle Bank) begannen Laimer, Dier, Goretzka und Sané. Der zuvor Langzeitverletzte Ito machte die Reise nach Schottland mit und stand - anders als Davies (2:4 bei Aston Villa) - im Kader.

Die Partie begann mit einem - wenngleich nur sehr kurzen - Schockmoment für die Bayern. Denn nach gut 25 Sekunden lag der Ball bereits im Tor der Münchner. Kühn hatte aus der Distanz abgezogen und der Ball trudelte an Neuer, dem die Sicht verdeckt war, vorbei in die Maschen. Der Schiedsrichter-Assistent hob seine Fahne mit etwas Zögern, aber die Abseitsentscheidung (von Idah genau in der Schussbahn vor Neuer) war korrekt. Im weiteren Verlauf der ersten Hälfte präsentierten sich die Bayern dann aber klar überlegen, Celtic kam kaum mehr zu Aktionen jenseits der Mittellinie. Ganz große Chancen für den FCB blieben zunächst Mangelware, Olise scheiterte aus spitzem Winkel an Schmeichel (13.), Sané säbelte am Ball vorbei (31.) und Kane köpfte nach Eckball ans Außennetz (43.). Dass die Kompany-Elf dennoch mit einer - insgesamt keineswegs unverdienten - Führung in die Pause ging, lag an einem von Upamecano stark eingeleitetem und von Olise wunderbar abgeschlossenen Angriff unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff (45.). Schon in der Anfangsphase der zweiten Hälfte baute der deutsche Rekordmeister den Vorsprung aus. Kane wurde nach einem Eckball am zweiten Pfosten sträflich alleingelassen - und sagte mit einem Volleyschuss zum 2:0 Danke (50.). Es war sein 19. Karriere-Tor gegen Celtics Torhüter Schmeichel - gegen keinen anderen Keeper erzielte der Engländer mehr. Kurz darauf checkte das spanische Referee-Gespann mehrere Minuten eine potenzielle Elfmeterszene, nachdem Upamecano gegen den Ex-Augsburger Engels erst den Ball, dann den Fuß getroffen hatte (53.). Lange Zeit tat sich danach wenig. In der Schlussphase wurde die Partie dann doch noch einmal munter, weil Celtic aufdrehte. Maeda schob den Ball aus spitzem Winkel noch am leeren Münchner Tor vorbei (74.), nach einer Standardsituation köpfte Maeda aber plötzlich zum Anschlusstreffer für die Schotten ein (79.). Danach kam Johnston mit einem strammen Schuss dem Ausgleich noch nahe, Neuer zeigte sich aber auf dem Posten (90.+1). So blieb es beim knappen Auswärtssieg. Vor dem Rückspiel am kommenden Dienstag (18. Februar, 21 Uhr) in München spielen die Bayern zunächst am Samstag (18.30 Uhr) im Bundesliga-Topspiel bei Titelverteidiger Bayer Leverkusen. Celtic tritt ebenfalls am Samstag (16 Uhr) gegen Dundee United an





FC Bayern München Celtic Glasgow Champions League Play-Offs Auswärtssieg Harry Kane

