Der FC Bayern München räumt öffentlich Spekulationen ab, wonach er sich von seinem Profi Jamal Musiala und dessen Agentur über den Gesundheitszustand des Nationalspielers vor dessen Vertragsverlängerung getäuscht fühlt.

Der FC Bayern München räumt öffentlich Spekulationen ab, wonach er sich von seinem Profi Jamal Musiala und dessen Agentur über den Gesundheitszustand des Nationalspielers vor dessen Vertragsverlängerung getäuscht fühlt.

Es geht wild zu in den vergangenen Tagen rund um den FC Bayern München und seinen Profi Jamal Musiala. Der Spieler leidet an einer neurologischen Dysfunktion, die immer wieder für Absencen sorgt - und wegen derer manche im Klub Musialas Rückkehr zu alter Klasse anzweifeln, die ihm einen fürstlich dotierten Vertrag eingebracht hat. Es gibt Spekulationen, wonach die Seite des Spielers schon vor der Unterschrift von einer möglichen Einschränkung weiß und der FC Bayern sich deswegen getäuscht fühlen könnte.

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Nun stellt der Klub gemeinsam mit der Berateragentur 11WINS klar: "Jamal Musiala wurde erstmals wegen Absence-artiger Symptome am 22. April 2025 untersucht", also mehr als zwei Monate nach der Verlängerung des Vertrages bis 2030.

"Dies geschah in Absprache mit dem FC Bayern und seiner medizinischen Abteilung unmittelbar nach erstmaligem Auftreten der neurologischen Symptomatik. " Ob ein wenige Tage zuvor von Musiala verursachter Autounfall, bei dem der Nationalspieler auf der A8 von München nach Salzburg mit seinem Audi bei 194 Kilometern pro Stunde - und damit deutlich erhöhter Geschwindigkeit - mit einem Golf kollidiert war und einen hohen sechsstelligen Schaden verursacht hatte, im Zusammenhang mit dieser Untersuchung steht, ist nicht bekannt.

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Im Januar 2026 erließ das Amtsgericht München wegen fahrlässiger Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung in zwei Fällen einen Strafbefehl gegen den Nationalspieler. Gespräche sollen vertraulich fortgeführt werden "Weil es in den vergangenen Tagen viele Gerüchte gab", sah sich der Klub nun offenbar zu einer Klarstellung gezwungen - nachdem in den vergangenen Wochen zunächst Ehrenpräsident Uli Hoeneß und wenig später Aufsichtsratsmitglied Karl-Heinz Rummenigge ungewöhnlich öffentlich die Diskussion offengelegt hatten, ob Musiala sein jährliches Honorar von rund 25 Millionen Euro angesichts seiner Erkrankung jemals werde rechtfertigen können.

Der Vorwurf, dass Musiala und seine Berateragentur den FC Bayern München getäuscht haben und den Mega-Vertrag im Wissen um seine Erkrankung unterschrieben haben, steht und stand zumindest öffentlich allerdings nie im Raum. Entsprechende Nachfragen wiesen die Verantwortlichen des Rekordmeisters mit Nachdruck zurück.

"Ich gehe überhaupt nicht davon aus, dass das vorher bekannt war", sagte Präsident Herbert Hainer erst am Samstag im Rahmen der Mitgliederversammlung. Musiala war in der Saisonvorbereitung zweimal binnen weniger Tage auf dem Platz kollabiert und hatte anschließend seine Diagnose öffentlich gemacht.

"Der FC Bayern und mein privates Umfeld sind immer an meiner Seite und unterstützen mich auf diesem Weg", verkündete Musiala im August diesen Jahres. Es bestehe "kein darüber hinausgehendes gesundheitliches Risiko". Ein neuerlicher Zusammenbruch am vergangenen Montag motivierte Aufsichtsratsmitglied Rummenigge dann aber offenbar, nach dem 1:1 des FC Bayern gegen den 1. FC Köln am vergangenen Freitag die Diskussion um einen Gehaltsverzicht zu forcieren.

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Seit seiner Unterschrift unter den neuen Vertrag stand Musiala aufgrund mehrerer, teils schwerer Verletzungen lediglich in 14 Spielen in der Startelf. Nun verkündet der FC Bayern: "Die Gesundheit des Spielers steht für beide Seiten über allem. Jamal Musiala erhält auf seinem Weg zurück die volle Unterstützung. Der FC Bayern und das Management von Jamal Musiala haben sich darauf verständigt, die Gespräche partnerschaftlich und vertraulich fortzusetzen. "