FC Bayern-Stürmer Manuel Neuer fällt verletzungsbedingt aus dem Pokal-Schlusslicht gegen VfB Stuttgart

Nationalspieler Manuel Neuer fällt verletzungsbedingt aus dem Pokal-Schlussspiel gegen VfB Stuttgart. Der Rekordmeister begründete dies mit \"muskulären Problemen\". Zuvor war allgemein angenommen worden, dass Neuer noch zur Verfügung stehen werde.

Manuel Neuer fehlt dem FC Bayern beim Showdown um den Pokal gegen den VfB Stuttgart. Der Rekordmeister begründet dies mit \"muskulären Problemen\". Ein Bericht von \"Sky\" bestätigte den FCB mittlerweile.

Demnach fällt der Weltmeister von 2014, der erst am Donnerstag für die anstehende WM nominiert wurde, wegen \"muskulärer Probleme\" aus. Zunächst war allgemein davon ausgegangen worden, dass Neuer dennoch für das Endspiel in Berlin zur Verfügung stehen würde. Nun scheint die Verletzung doch schwerer zu sein, auch wenn es bei \"Sky\" heißt: \"Der Heilungsprozess verläuft sehr gut. Es besteht jedoch noch ein Restrisiko.

\" Neuer möchte dieses Risiko nicht eingehen – auch mit Blick auf die Weltmeisterschaft. Erst in der vergangenen Saison hatte Neuer bekanntgegeben, dass er den Rücktrit aus der Nationalmannschaft verkündet hatte, nach der Heim-EM 2024. Nagelsmann begründete den Rückruf des Bayern-Keepers bei der Nominierungs-Pressekonferenz mit der \"Aura von Manu\" und \"weil es einfach Manuel Neuer ist\". Es ist noch nicht bekannt, ob die Verletzung Auswirkungen auf die unmittelbare WM-Vorbereitung des DFB-Teams haben könnte, die am kommenden Mittwoch startet





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