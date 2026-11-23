Nach der langen Verletzung von Harry Kane prüft der FC Bayern München Optionen für die Winterpause. Ex-Star Eric Maxim Choupo-Moting gilt als möglicher Rückkehrerkandidat, da sein Vertrag bei den New York Red Bulls ausläuft und er bereits physisch fit ist.

Auf Harry Kane muss der FC Bayern München viele Monate verzichten. Das trifft den deutschen Rekordmeister extrem hart. Direkt kocht natürlich ein Thema hoch: Holt der Verein in der kommenden Winterpause neuen Ersatz?

Laut den beiden TV-Journalisten Luca Sixtus sowie Florian Plettenberg steht ein endgültiger Entschluss bislang allerdings noch aus. Trotzdem kalkulieren die Bosse hinter verschlossenen Türen bereits diverse Optionen durch. Die Baustelle im Team ist offensichtlich. Im aktuellen Aufgebot fehlt ein echter Mittelstürmer, der den Engländer eins zu eins ersetzen kann, nachdem dieser sich im Spiel gegen den 1.

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FC Köln Aus diesem Grund suchen die Bosse schon jetzt nach passenden Alternativen für das winterliche Transferfenster. Dabei fällt plötzlich ein prominenter Name, der bei den Anhängern beste Erinnerungen weckt: Eric Maxim Choupo-Moting gilt als möglicher Kandidat. Das berichtet-Krösus läuft und wie das dortige Umfeld tickt, weiß er daher ganz genau. Zwischen 2020 und 2024 lief sein damaliger Vertrag an der Isar.

Die Zahlen aus jener Zeit sind absolut ordentlich: Er bereitete 13 Treffer vor und netzte in 122 offiziellen Partien stolze 38-mal selbst ein. Dazu gesellt sich ein weiteres Detail, das diese Personalie enorm spannend macht. Sobald das Kalenderjahr ausläuft, hört der Angreifer in der nordamerikanischen MLS auf, denn seine Zeit bei den New York Red Bulls ist dann vorbei. Körperlich befindet sich der 37 Jahre alte Routinier in guter Verfassung und den Verein kennt er in- und auswendig.

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Zeit zur Akklimatisierung wäre überhaupt nicht nötig. Auf den Punkt gebracht: Der Routinier wäre ab Tag eins eine Verstärkung. Besonders brisant ist zudem eine kleine Randnotiz: Erst vor knapp zehn Tagen schaute die Offensivkraft persönlich auf dem Vereinsgelände in München vorbei. Während seiner Stippvisite an der Säbener Straße teilte er auf Instagram ein Foto direkt aus der Physiotherapie-Abteilung.

Darauf posierten neben ihm auch die beiden Münchner Jamal Musiala sowie Torwart Manuel Neuer. Trotz allem bleibt momentan noch komplett ungewiss, ob die Vereinsführung im Januar tatsächlich externe Verstärkung an Bord holt oder den Engpass im Angriff lieber mit eigenem Personal überbrückt.