Der 18-jährige chinesische Fußballer Guo Jiaxuan, der einst Teil der World Squad des FC Bayern war, erlitt schwere Kopfverletzungen während eines Testspiels und gilt nun als hirntot. Ein versehentlicher Kniestoß während eines Spanien-Trainingslagers führte zu der tragischen Situation.

Der talentierte chinesische Fußball spieler Guo Jiaxuan (18) befindet sich nach einem tragischen Unfall während eines Testspiel s in kritischem Zustand. Jiaxuan, der als Perspektivspieler dem FC Bayern zur World Squad gehörte, erlitt schwere Kopfverletzung en, als er im Rahmen eines Spanien-Trainingslagers für die U21 von Beijing Guoan gegen den lokalen Siebtligisten RC Alcobendas an einem Testspiel teilnahm.

Laut spanischen Medienberichten wurde Jiaxuan durch einen versehentlichen Kniestoß in den Kopf schwer verletzt, was zu einer Subarachnoidalblutung führte. Der junge Spieler ist seit dem Unfall in einem Krankenhaus in Madrid in künstlicher Beatmung. Sein Familienawaita am sozialen Netzwerk „Xiaohongshu“ teilte mit, dass die Ärzte sich pessimistisch zeigten und Guo nur eine geringe Überlebenswahrscheinlichkeit habe. Der Pekinger Fußballverband arbeitet mit der Familie von Guo Jiaxuan zusammen, um ihn so schnell wie möglich nach China zu bringen. Der Siebtligist Alcobendas aus der Nähe von Madrid äußerte sein Beileid und seine Betroffenheit über den Unfall. Guo Jiaxuan galt als vielversprechender Innenverteidiger und war im Jahr 2023 der einzige Spieler aus China, der Teil des Jugend-Projekts der Bayern war. Er war auch für die chinesische U17-Nationalmannschaft aktiv.





