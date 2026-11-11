FC Bayern Transfer: Tah, Musiala und Mohya im Fokus

Der FC Bayern München steht vor großen Entscheidungen. Berichte über Barcelona, Verträge und neue Talente dominieren die Nachrichtenlage.

Die Gerüchteküche rund um den FC Bayern München brodelt weiterhin mit hoher Intensität. Verschiedene Medien berichten über potenzielle Abgänge, Vertragsverlängerungen und das Scouting neuer Talente. Besonders die Defensive und der Kader für die Zukunft scheinen im Mittelpunkt der aktuellen Diskussionen zu stehen.

Barcelona Interesse an Dayot Upamecano

Der FC Barcelona soll laut dem spanischen Portal "El Nacional" bereits konkrete Pläne geschmiedet haben, um sich nach einer Verstärkung in der Defensive umzusehen. Als möglicher Kandidat wird der deutsche Innenverteidiger Dayot Upamecano gehandelt. Zuvor hatte auch der Sender "Sky" über das Interesse der Katalanen berichtet, die bereits im Winter aktiv werden wollen. Das spanische Medium will erfahren haben, dass Barca sich bereits gezielt nach der Situation von Upamecano erkundigt hat. Aus Sicht des FC Barcelona könnte ein Wechsel als eine erschwingliche Lösung für die Probleme in der eigenen Defensive betrachtet werden. Der Marktwert des Spielers liegt laut Berichten knapp unter 30 Millionen Euro.

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In München dürfte die Bewertung jedoch eine völlig andere sein. Der Vertrag von Upamecano läuft noch bis zum Sommer 2029. Ein Abgang im laufenden Winter würde bedeuten, dass der Rekordmeister teuren Ersatz finden müsste. Zudem gehört der 53-malige Nationalspieler, der ein Tor für die Nationalmannschaft erzielt hat, weiterhin zum festen Stammpersonal. Zwar bekommt er in dieser Saison mehr Pausen als im Vorjahr, kommt aber trotzdem schon auf 13 Pflichtspiele. Auch "Sky" betonte, dass der Rekordmeister derzeit nicht verkaufsbereit sei und Upamecano selbst keine Wechselgedanken hege. Sollte Barca im Winter tatsächlich einen neuen Verteidiger verpflichten, dürfte die Wahl daher wohl auf einen anderen Kandidaten fallen.

Situation um Jamal Musiala und Robert Proske

Auch bei der Frage nach der Zukunft von Jamal Musiala herrscht Unsicherheit. Ehrenpräsident Uli Hoeneß äußerte vor kurzem Bedenken darüber, ob der Spieler nach seinen gesundheitlichen Problemen jemals wieder sein früheres Leistungsniveau erreichen kann. Laut Hoeneß befinde sich der Klub sowohl in sportlicher Hinsicht als auch angesichts des millionenschweren Arbeitspapiers von Musiala in einem Dilemma. Matthias Sammer sieht diese Aussagen kritisch, kann Hoeneß' Zweifel jedoch aus wirtschaftlicher Sicht nachvollziehen. Er betonte, dass Hoeneß den Jungen über alles schützen würde, der Verein aber auch seine Verantwortung gegenüber ihm habe. Eine Bitte um Gehaltsverzicht seitens Musialas hält Sammer für legitim.

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Bei Robert Prospek steht die Zeichen wohl auf Abschied. Wie der "Kicker" berichtet, dürfte es im Sommer 2027 mit Ablauf des Vertrages zur Trennung kommen. Der 17-Jährige soll an der Säbener Straße nicht als künftige Nummer 3 bei den Profis eingeplant sein. Die Vorstellungen beider Parteien, Klub wie Spieler, sind unterschiedlich. Zuletzt gab es bereits Berichte aus England, dass unter anderem der FC Arsenal an Prospek interessiert sein soll. Auch Chelsea und Tottenham sollen das Talent beobachtet haben.

Neues Talent Wael Mohya im Fokus

Der FC Bayern hat das Interesse an Gladbachs Juwel Wael Mohya offiziell bestätigt. Sportvorstand Christoph Freund sagte, der FC Bayern habe jedes junge deutsche Talent im Blick und beobachte den Jungen. Zuletzt hieß es in einem Bericht, dass die Münchner Verantwortlichen bereits im Kontakt mit Mohyas Umfeld stünden, um Informationen über den Vertrag und mögliche Transfer-Modalitäten in Erfahrung zu bringen. Mohya wurde erst kürzlich erstmals für die A-Nationalmannschaft nominiert. Er hat in Gladbach noch einen Vertrag bis 2028, die Borussia soll mit dem Toptalent aktuell über eine vorzeitige Verlängerung verhandeln.

Kritik an Harry Kane und Vertragsstrategie

Dieter Hamann äußerte sich kritisch zur Verlängerung von Harry Kane bis 2029. Es sei ein gewisses Risiko, denn es bleibe abzuwarten, ob er in den nächsten drei Jahren weiterhin so viele Tore schießen werde. Christoph Freund konnte mit dieser Argumentation wenig anfangen. Er betonte, dass der aktuell weltbeste Spieler sich zum FC Bayern bekannt habe, was ein großer Erfolg für die Bundesliga und den Verein sei. Kane fühle sich hier extrem wohl, was jeden Tag merkwürdig werde. Dies sei wichtig für die Persönlichkeit im Team. Freund verwies darauf, dass Experten damals und später immer wieder spekuliert hätten, ob Kane das Geld wert sei oder das Level halten könne. Bis jetzt habe er alles übertroffen, was vorausgesagt wurde. Daher bestehe kein Zweifel an seiner Qualität und Einstellung, die dem Verein unglaublich guttun werde.