FC Bayern Transferticker: Brown, Saibari, Kroupi - alle Gerüchte im Überblick

Aktuelle Transfer-News und Gerüchte rund um den FC Bayern München. Von Nathaniel Brown über Ismael Saibari bis zu Junior Kroupi - die neuesten Entwicklungen zu möglichen Neuzugängen.

Der FC Bayern München befindet sich in einer intensiven Transfer phase. Während die Saisonvorbereitung läuft, arbeiten die Verantwortlichen fieberhaft an Verstärkungen für den Kader. Zahlreiche Gerüchte kursieren über mögliche Neuzugänge, und einige heiße Spuren haben sich bereits konkretisiert.

Besonders im Fokus stehen offensive Spieler, die Flexibilität mitbringen sollen. Der Rekordmeister zeigt sich dabei entschlossen, aber auch realistisch, was die finanziellen Rahmenbedingungen angeht. Ein Kandidat, der offenbar kurz vor einem Wechsel steht, ist Nathaniel Brown von Eintracht Frankfurt. Laut Sky haben sich die Münchner mit dem 24-jährigen Mittelfeldspieler grundsätzlich geeinigt.

Brown, der in der abgelaufenen Saison in 42 Pflichtspielen für die Hessen auflief und zehn Tore vorbereitete, besitzt in Frankfurt noch einen bis 2030 laufenden Vertrag. Die geforderte Ablöse von bis zu 60 Millionen Euro könnte jedoch ein Hindernis darstellen.

Zudem berichtet die Bild, dass der Rekordmeister mit starker Konkurrenz um den Nationalspieler rechnen muss. Ein schnelles Handeln sei nötig, um den Shootingstar nicht an andere europäische Topklubs zu verlieren. Parallel dazu verdichten sich die Hinweise auf einen Transfer von Ismael Saibari von der PSV Eindhoven. Transfer-Insider Fabrizio Romano berichtet, dass Trainer Vincent Kompany bereits ein persönliches Gespräch mit dem Marokkaner geführt hat.

Der 25-jährige Offensivspieler, der in der vergangenen Saison 23 Scorerpunkte sammelte und zum Spieler der Saison in den Niederlanden gewählt wurde, soll heiß darauf sein, nach München zu wechseln. Saibari ist flexibel einsetzbar - sowohl auf Linksaußen als auch als Mittelstürmer - und würde damit genau die Positionen abdecken, die sich die Bayern wünschen. Die PSV hat jedoch noch keine Ablösevorstellung genannt, sein Vertrag läuft bis 2029.

Zuvor war ein Transfer von Anthony Gordon geplatzt, weshalb die Bayern ihre Suche in der Eredivisie intensivieren. Doch nicht alle Gerüchte führen zu einem Deal. Vom Poker um Hertha-Juwel Kennet Eichhorn haben sich die Münchner zurückgezogen. Laut Sport1 waren die finanziellen Bedingungen eines möglichen Deals nicht zufriedenstellend, zudem gab es sportliche Zweifel am 16-jährigen Mittelfeldspieler.

Interessant ist, dass Sportdirektor Christoph Freund, der als Befürworter galt, nun hinter dem Rückzug steht. Ein weiterer Name, der auf der Liste der Bayern auftaucht, ist Junior Kroupi vom AFC Bournemouth. Der 19-jährige Franzose erzielte in der Premier League 13 Tore und spielte eine starke Saison. Er kann im Sturmzentrum und auf Linksaußen eingesetzt werden.

Bournemouth fordert Berichten zufolge 80 Millionen Euro Ablöse, und auch mehrere Premier-League-Klubs zeigen Interesse. Ob die Bayern bereit sind, diese Summe zu zahlen, bleibt abzuwarten. Insgesamt zeigt sich, dass der FC Bayern auf dem Transfermarkt aktiv ist, aber auch klare Grenzen setzt. Die Verantwortlichen um Sportvorstand Max Eberl und Trainer Kompany suchen gezielt nach Spielern, die das Team sofort verstärken können.

Die kommenden Wochen werden zeigen, welche der heißen Spuren tatsächlich zu einem Abschluss führen. Fans dürfen gespannt sein, ob die Münchener die gewünschten Verstärkungen präsentieren können, um in der nächsten Saison wieder um alle Titel mitzuspielen





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