FC Bayern-Traum von Wirtz: Bayer Leverkusen gelassen

Uli Hoeneß schwärmt von Florian Wirtz beim FC Bayern, Bayer Leverkusen reagiert entspannt. Sportchef Simon Rolfes sieht die Relevanz in einem persönlichen Gespräch mit Wirtz, nicht in den Gerüchten über einen möglichen Wechsel.

FC Bayern München's Uli Hoeneß hat öffentlich den Traum vom Wechsel von Florian Wirtz zum deutschen Rekordmeister geäußert. Trotz der Lobhudeleien des Bayern-Patriarchen sieht man beim FC Bayern die Chancen auf einen Wechsel mit nur zehn Prozent. Sportvorstand Max Eberl hält sich mit der Thematik zurück und betont die hervorragenden Spieler im aktuellen Kader des Vereins. Auch bei Wirtz's Arbeitgeber, Bayer Leverkusen , reagiert man entspannt auf das Werben des FC Bayern.

Sportchef Simon Rolfes sieht die Relevanz in einem Gespräch mit Wirtz und seiner Familie, nicht in den Gerüchten um möglichen Wechseln. Die Medienberichterstattung über eine vorzeitige Vertragsverlängerung bis 2028 dementierte Rolfes. Aufmerksamkeiten werden vor allem auf das Bundesliga-Topspiel am kommenden Samstag gelenkt. Der Rückstand der Werkself auf die Bayern beträgt acht Punkte, ein Sieg ist aus Sicht der Leverkusener Pflicht. Die Spannung vor dem Duell ist immens, sowohl bei den Bayer-Managern als auch beim FC Bayern. Ein weiterer Sieg der Münchner könnte den Champagner für die Meisterschaft bereits kaltgestellt haben. Die Bayern sind zudem im Königsklasse-Achtelfinale vor dem letzten Schritt. Nach dem 2:1 in Glasgow wollen die Bayern das Ticket lösen und könnten dann auf Atlético Madrid oder Bayer Leverkusen - mit Florian Wirtz - treffen.





