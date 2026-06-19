FC Bayern und Bamberg Baskets: Trainerpoker um Anton Gavel eskaliert

Der FC Bayern will Anton Gavel als Nachfolger für Svetislav Pesic. Nachdem Gavel in Bamberg einen gültigen Vertrag bis 2026 hat und eine Ablöseforderung von mindestens einer Million Euro im Raum steht, kündigt der Verein dem Trainer mit der Begründung eines Formfehlers. Dies führt zum Rückzug von Hauptsponsor Michael Stoschek, der die Vorgehensweise des FC Bayern als ungeheuerlich kritisiert.

Der FC Bayern München ist auf der Suche nach einem Nachfolger für den langjährigen Basketball-Bundestrainer Svetislav Pesic , der am Ende der Saison 2023/24 in den Ruhestand geht.

Als Top-Kandidat für diesen hochkarätigen Posten gilt aktuell Anton Gavel, derzeit Cheftrainer der Bamberg Baskets. Doch die Verpflichtung des 41-jährigen Österreichers entwickelt sich zu einem wahren Tauziehen mit rechtlichen und ethischen Dimensionen. Gavel, der die Baskets in der laufenden Spielzeit zu überraschenden Erfolgen geführt hat, besitzt in Bamberg einen laufenden Vertrag bis zum 30. Juni 2026.

Für eine vorzeitige Freigabe würde der FC Bayern eine beträchtliche Ablösesumme aufwenden müssen, welche laut Medienberichten bei mindestens einer Million Euro liegt. Der Rekordmeister scheint jedoch nicht bereit zu sein, diese Forderung zu erfüllen, und hat daher zu einer umstrittenen Taktik gegriffen. Der Bamberger Verein hat seinen erfolgreichen Trainer mit der Begründung gekündigt, sein Vertrag sei aufgrund eines formellen Fehlers - konkret einer nicht schriftlich bestätigten digitalen Unterschrift - nicht gültig. Diese Argumentation wird von der Gegenseite scharf kritisiert.

Die Situation hat eine enorme emotionale und finanzielle Eskalation zur Folge. Michael Stoschek, langjähriger Hauptsponsor und Gesellschafter der Bamberg Baskets, hat öffentlich sein tiefe Enttäuschung über das Vorgehen des FC Bayern bekundet und angekündigt, sein Engagement für den Verein mit sofortiger Wirkung zu beenden. In einem Interview mit der "Bild"-Zeitung betonte Stoschek, dass Gavel einen gültigen Vertrag habe und dieser zu respektieren sei.

Er zitierte den berühmtenAusspruch des bayerischen Ministerpräsidenten Franz-Jose Strauß: "Pacta sunt servanda" (Verträge sind einzuhalten), der sein unternehmerisches Handeln geprägt habe. Trotz mehrerer Gespräche mit Bayern-Präsident Herbert Hainer, die Stoschek als professionell und freundschaftlich beschrieb, habe es keine Bewegung in der Sache gegeben. Der Unternehmer, der ursprünglich geplant hatte, im Falle eines Gavel-Verbleibs zusätzlich über 850.000 Euro in den Verein zu investieren, zieht sich nun vollständig zurück.

"Ich habe mein Herzblut verloren", sagte Stoschek und kündigte an, das Thema Basketball aus seinem Kopf zu streichen. Die Bamberg Baskets, die in der aktuellen Bundesliga-Saison für Furore sorgten und am Ende den dritten Platz belegten, zudem den Pokal gewannen, stehen damit vor einer ungewissen Zukunft. Ihre sportliche Heimbasis wurde nicht nur durch den möglichen Verlust ihres prägenden Trainers erschüttert, sondern auch durch den Rückzug des zentralen finanziellen Unterstützers.

Das Team war in den Playoffs knapp am späteren Meister Alba Berlin im Halbfinale gescheitert. Die gesamte Angelegenheit wirft ein Schlaglicht auf die Disparitäten im deutschen Basketball zwischen finanzstarken Großklubs und traditionell geführten regionalen Teams. Während die Bayern mit ambitionierten Zielen und entsprechendem Budget agieren, kämpfen Vereine wie Bamberg um ihre identitätsstiftenden Figuren und ihre wirtschaftliche Basis.

Die ethischen Fragen rund um den Umgang mit gültigen Verträgen und die "Abwerbung" von Schlüsselpersonal aus kleineren Clubs sind von nun an ein zentrales Thema in der Liga. Ob und wie die rechtliche Auseinandersetzung um Gavel weitergeht, bleibt abzuwarten. Fest steht, dass der FC Bayern mit diesem Vorgehen nicht nur einen potentiellen Wunschtrainer gewinnen, sondern auch einen langjährigen Sponsoren und die öffentliche Sympathie in der Basketball-Community verlieren könnte.

Der Titel lautet: FC Bayern und Bamberg Baskets: Trainerpoker um Anton Gavel eskalier Die kurze Beschreibung: Der FC Bayern will Anton Gavel als Nachfolger für Svetislav Pesic. Nachdem Gavel in Bamberg einen gültigen Vertrag bis 2026 hat und eine Ablöseforderung von mindestens einer Million Euro im Raum steht, kündigt der Verein dem Trainer mit der Begründung eines Formfehlers. Dies führt zum Rückzug von Hauptsponsor Michael Stoschek, der die Vorgehensweise des FC Bayern als "ungeheuerlich" kritisiert.

Die Kategorie ist: Sport / Basketball Die Themen: Anton Gavel, FC Bayern München, Bamberg Baskets, Michael Stoschek, Svetislav Pesi





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Michael Stoschek zieht sich aus Bamberg zurück und kritisiert den FC BayernMichael Stoschek, der ehemalige Präsident und Aufsichtsratsvorsitzende der Brose Baskets Bamberg, hat bekannt gegeben, dass er mit dem Basketball nichts mehr zu tun haben möchte. Dies sei der Grund für seine Rückzugswarnung. Stoschek kritisiert den FC Bayern für ihren Versuch, Anton Gavel als Nachfolger von Svetislav Pešić zu verpflichten, während Gavel noch ein Jahr Vertrag hat und Bayern keine Ablöse zahlen will.

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