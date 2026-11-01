FC Bayern und BVB unentschieden: Verletzungen bei Saibari und Gnabry

FC Bayern München und Borussia Dortmund enden mit 2:2. Max Eberl bestätigt schwere Verletzungen von Saibari und Gnabry. Kane verschießt Elfmeter.

Im Bundesliga-Klassiker zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund endete das Prestigeduell am Samstagabend mit einem 2:2-Unentschieden. Für den Rekordmeister waren die beiden verlorenen Punkte jedoch nicht die schlimmste Nachricht des Abends, da sich die Offensive durch zwei schwerwiegende Verletzungen geschwächt sieht. Sowohl Benjamin Saibari als auch Serge Gnabry mussten bereits in der ersten Halbzeit verletzt das Feld verlassen.

Schwere Ausfälle in der Offensive

Die Verletzungssituation beim FC Bayern hat sich nach dem Spiel gegen den BVB deutlich verschlechtert. Sportvorstand Max Eberl gab kurz nach der Partie zu verstehen, dass beide Ausfälle gravierender sind, als zunächst angenommen. Er wollte keine spezifische Diagnose stellen, betonte aber, dass es sich um größere Probleme handelt. Dies droht den Münchnern einen personellen Engpass in der Offensive zu bescheren, falls die Genesung länger dauern sollte.

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Kane verpasst Vorentscheidung

Harry Kane zeigte nach seiner Auszeichnung mit dem Ballon d'Or menschliche Schwächen, als er in der 56. Minute einen Handelfmeter verschoss. Der englische Stürmer verballerte den Strafstoß beim Stand von 1:0 für die Bayern und verpasste damit die wahrscheinliche Vorentscheidung. Zwei Minuten später glich Borussia Dortmund dann erstmals aus. Statistisch gesehen ist dies kein Einzelfall, da Kane im Kalenderjahr 2026 bereits vier Elfmeter vergeben hat.

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Taktikwechsel und schwache Leistungen

Nico Nmecha überzeugte kaum und galt als Unsicherheitsfaktor im BVB-Team. Vor dem zwischenzeitlichen 0:1 verlor er den Ball, was zum Konter und Treffer führte. Später unterlief ihm ein Handspiel, das zum Strafstoß für die Bayern führte. Trainer Niko Kovac stellte auf eine Viererkette um, was den Bayern anfangs Schwierigkeiten bereitete. Durch hohe Effizienz und glückliche Wechsel holte der BVB doch noch einen Punkt.

Kritik an Spielleitung Stieler

Schiedsrichter Tobias Stieler stand wegen fehlerhafter Entscheidungen in der Kritik. Ursprünglich war Daniel Siebert vorgesehen, fiel aber wegen einer Wadenverletzung aus. Stieler wirkte teilweise dem Niveau nicht gewachsen, besonders weil er nicht mit seinen vertrauten Assistenten Jan Seidel und Rafael Foltyn auf dem Feld stand. Das Duo ist normalerweise mit Siebert im Einsatz, was die Kommunikation erschweren könnte.