FC Bayern München und HSV trennen sich unentschieden. Kapitän Joshua Kimmich sah die rote Karte, muss das nächste Spiel gegen Paderborn pausieren und entschuldigt sich.

Das Pflichtspiel zwischen dem FC Bayern München und dem Hamburger SV endete im Volksparkstadion mit einem torlosen Unentschieden. Die Münchner bleiben damit im dritten aufeinanderfolgenden Pflichtspiel ohne Sieg. Für den FC Bayern München war die Begegnung zudem durch eine unangenehme Episode getrübt, als sich die Mannschaft eine Halbzeit lang in Unterzahl behaupten musste. Der Ausfall von Kapitän Joshua Kimmich wird das Team in der nahen Zukunft spüren.

Roter Platzverweis vor der Halbzeitpause

Joshua Kimmich sah in der 44. Minute die rote Karte und musste das Feld noch vor der Pause verlassen. Schiedsrichter Bastian Dankert zeigte dem 31-jährigen Münchner Star die Rote Karte, nachdem er sich einer Tätlichkeit schuldig gemacht hatte. Der Vorfall ereignete sich, als der 19-jährige Hamburger Alexander Røssing-Lelesiit auf Kimmich zulauf und dabei mit ihm zusammenstieß. Als Reaktion auf diesen Kontakt zog Joshua Kimmich dem norwegischen Spieler an den Haaren. Dankert wertete diese Reaktion als regelwidrig und zeigte die Karte. Kimmich musste das Spielfeld vor der Pause verlassen.

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Kimmich erkennt Verhalten nicht an

Nach dem Spiel zeigte sich der FC Bayern Kapitän über die eigene Reaktion perplex und reuevoll. Er erklärte, dass er eine ganze Stunde über die Szene nachgedacht habe, ohne eine plausible Begründung für sein Handeln zu finden. Kimmich betonte, dass er in der Situation nicht sauer oder emotional geladen war. Er räumte ein, dass sein Verhalten in der aktuellen Lage des Vereins völlig unentschuldbar ist. Für den Nationalspieler war der Moment ein Aussetzer, der nicht zu seiner sonstigen Art passt. Er beschrieb den Vorfall als sehr dumm und unnötig.

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Personalausfall gegen Paderborn droht

Die Konsequenzen der roten Karte werden den FC Bayern unmittelbar treffen. Joshua Kimmich wird mindestens das nächste Liga-Spiel verpassen. Das nächste Pflichtspiel der Bayern findet am Freitag um 20.30 Uhr gegen den SC Paderborn statt. Der Ausfall des Kapitäns trifft den Verein in einer Phase, die bereits von anderen personellen Problemen geprägt ist. Kimmich selbst nannte die Situation ärgerlich für ihn persönlich und für die gesamte Mannschaft. Er betonte, dass jeder Platzverweis in dieser Phase der Saison sehr schädlich ist.

Entschuldigung und Analyse der Situation

Der 31-Jährige entschuldigte sich explizit bei seiner Mannschaft für das vermeidbare Problem. Er erklärte, dass vor dem Vorfall keine verbalen Provokationen zwischen ihm und Alexander Røssing-Lelesiit stattgefunden haben. Es gab keinerlei Wortgefechte oder Techtelmechtel auf dem Platz, bevor die physische Reaktion erfolgte. Kimmich gab zu, dass er sich selbst in diesem Moment nicht wiedererkannt hat. Er betonte, dass das Verhalten weder seiner Ehrgeizigkeit noch seiner sonstigen Gelassenheit entspricht. Trotzdem nimmt er die volle Verantwortung für die Rote Karte und die daraus resultierenden Sperren an. Der FC Bayern bleibt nach dem 0:0-Draw im dritten Pflichtspiel ohne Sieg.