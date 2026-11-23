Der FC Bayern gerät im Fall Jamal Musiala unter Druck. Laut SZ und Sky soll Uli Hoeneß im Sommer seinen Berater am Tegernsee getroffen haben, es geht um einen möglichen Vertrag.

Im Fall Jamal Musiala steht der FC Bayern München erneut im Mittelpunkt der Diskussion. Laut Berichten der Süddeutschen Zeitung (SZ) und von Sky soll es im vergangenen Sommer ein Geheimtreffen am Tegernsee gegeben haben, bei dem Uli Hoeneß und der Berater des Nationalspielers, Christian Schmid, über die Zukunft des 23-Jährigen sprachen.

Der Rekordmeister sorgt seit Tagen mit öffentlichen Aussagen für Aufsehen. Mehrere Klubbosse zweifelten zuletzt deutlich daran, ob Musiala jemals wieder seine Bestform erreichen kann, und stellten zugleich seinen Vertrag und sein Gehalt infrage. Am Montag, 23. November, um 19:14 Uhr meldete sich zudem der frühere Bayern-Star Mario Basler mit scharfer Kritik zu Wort.

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Geheimtreffen am Tegernsee: Was die Berichte nahelegen

Die SZ und Sky berichten, dass Uli Hoeneß im vergangenen Sommer auf seinem privaten Anwesen am Tegernsee den Berater Christian Schmid getroffen haben soll. Inhaltlich sei es darum gegangen, wie beide Seiten mit der Erkrankung Musialas umgehen und welche Möglichkeiten bestehen, sollte der Spieler nicht mehr zu alter Leistungsfähigkeit zurückfinden.

Nach den Schilderungen verlief der Austausch sehr harmonisch, dennoch gingen beide Seiten offenbar mit unterschiedlichen Ansichten aus dem Gespräch. Der FC Bayern um Uli Hoeneß geht laut Bericht davon aus, dass eine mündliche Übereinkunft erzielt wurde, Musialas Vertrag im Fall der Fälle anzupassen. Rechtlich verbindlich sei dies nicht, es handle sich um ein sogenanntes Gentlemen's Agreement.

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Die Seite des Spielers sieht das anders. Nach deren Darstellung habe es lediglich einen formlosen, konstruktiven Austausch ohne jegliche Abmachungen gegeben. Genau hier liegt der Kern des Streits zwischen dem Klub und dem Umfeld des Nationalspielers.

Positionen von Basler, Dreesen und dem Umfeld Musialas

Mario Basler kritisiert die Aussagen von Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge als enttäuschend und lächerlich. In seinem Podcast Basler ballert erklärte der frühere Nationalspieler, er sei geschockt, und wenn die Verantwortlichen von der Krankheit gewusst hätten, sei dies noch schlimmer.

Basler warnt zudem vor wirtschaftlichen Folgen. Öffentliche Zweifel könnten den Marktwert des Spielers und seine Wahrnehmung auf dem Transfermarkt verändern. Für ihn wiege der menschliche Aspekt jedoch schwerer, da ein junger Spieler durch solche Aussagen weniger Selbstvertrauen gewinnen könne.

Jan-Christian Dreesen, der Vorstandschef des FC Bayern, setzt dagegen auf Deeskalation. Gegenüber der Münchner Merkur/tz und der Bild sagte er, Musiala sei einer von uns und deshalb kümmere sich der Klub um ihn. Dreesen rief dazu auf, die Ruhe zu bewahren und den Spieler spielen zu lassen. Die Frage, ob das Münchner Prinzip Mia san mia infrage gestellt werde, bezeichnete er als ein bisschen aufgesetzt.

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Laut den Berichten sehen die Berater Musialas die Lage deutlich optimistischer. Sie glauben fest daran, dass der 23-Jährige wieder zu alter Stärke findet, sobald die ideale Medikation gefunden ist, um die Nebenwirkungen in den Griff zu bekommen. Die jüngsten Äußerungen der Bayern-Bosse lassen sich nach Einschätzung der Berichte als Druckmittel verstehen, um die aus Sicht des Klubs bestehende Abmachung einzuhalten.

Musiala-Comeback gegen Köln und Reaktionen im Umfeld

Jamal Musiala feierte nach einer weiteren Absence ein Comeback gegen Köln, nachdem er das Training einen Tag nach dem Vorfall wieder aufnehmen konnte. Laut Bericht soll der Nationalspieler am Montag von dieser erneuten Absence betroffen gewesen sein.

Die Debatte lässt auch die Mitspieler des Offensivspielers nicht unberührt. Transferexperte Fabrizio Romano teilte auf seinem Instagram-Profil das Statement der internationalen Spielergewerkschaft FIFPRO. Welche konkreten Inhalte das Statement umfasst, geht aus dem vorliegenden Bericht nicht hervor.

Ungeklärt bleibt nach den vorliegenden Berichten, ob der Vertrag des Spielers tatsächlich angepasst wird. Während der FC Bayern an der mündlichen Übereinkunft festhält, bestreitet die Seite Musialas eine solche Abmachung. Auch das Thema der Jahreshauptversammlung zeigt, wie stark die Causa den Verein weiter beschäftigt.