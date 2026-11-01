FC Bayern vergibt Chancen gegen Dortmund, Kane verschießt Elfmeter

Der FC Bayern verpasst im Bundesliga-Topspiel gegen Borussia Dortmund den Sieg. Harry Kane verschießt einen Elfmeter, drei Spieler verletzen sich.

Der FC Bayern hat im Bundesliga-Topspiel gegen Borussia Dortmund am Samstag keinen Sieg eingefahren. Die Mannschaft ließ mehrere Chancen liegen, und selbst Harry Kane verschoss einen Elfmeter, obwohl er als sonst zuverlässiger Schütze gilt.

Die Partie fand am Samstag in München statt. Für den FC Bayern war sie vor allem wegen der Verletzungen und der offenen Fragen für die kommenden Wochen von Bedeutung.

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Kane verschießt Elfmeter gegen Dortmund

Harry Kane zeigte sich im Topspiel von einer ungewohnt wankelmütigen Seite. Der Stürmer hatte den Elfmeter zu verantworten, konnte ihn aber nicht verwandeln.

Kane hat erst ein einziges Spiel seit seiner Wahl zum Weltfußballer bestritten. Die derzeit etwas größere Streuung in seinem Abschluss sorgt deshalb eher für Schmunzeln als für ernsthafte Sorgen, wie es in München heißt.

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Dennoch stand der Elfmeter sinnbildlich für einen Nachmittag, an dem die Bayern im Abschluss nicht konsequent genug waren. Die Chancen hätten für eine klare Entscheidung ausreichen müssen.

Verletzungssorgen beim FC Bayern wachsen

Abseits der Torausbeute gibt es beim FC Bayern derzeit wenig zu lachen. Gegen Dortmund mussten drei Spieler verletzt ausgewechselt werden, was die Personallage deutlich verschärft.

Ismael Saibari droht eine lange Pause. Auch Serge Gnabry wird nach aktuellem Stand wohl einige Spiele verpassen.

Bei Michael Olise muss man abwarten, ob es für die schwere Aufgabe in der Champions League bei Atlético Madrid am Dienstag schon wieder reicht. Die medizinische Lage wird deshalb genau beobachtet.

Die Bayern hatten im Spiel gegen Dortmund zunächst bei einer 1:0-Führung und später nach der 2:1-Führung gleich mehrere Gelegenheiten, die Partie zu entscheiden. Dass sie diese nicht nutzten, wiegt schwer, zumal der Gegner nie aufgab.

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Dortmund kämpft bis zum Schluss

Die Dortmunder verdienen Anerkennung für ihre Haltung. Sie glaubten immer an sich und ergaben sich nicht in ihr Schicksal, wie es in der jüngeren Vergangenheit des Öfteren der Fall war.

Ob das für einen spannenden Titelkampf in der Bundesliga reicht, bleibt allerdings zu bezweifeln. Dortmund hat nach Einschätzung vieler Beobachter wohl nur dann eine Chance, wenn die Bayern weiter schwächeln und vom Verletzungspech verfolgt bleiben.

Wintertransfers bleiben ein Thema

Nach dem Spiel kam am Samstag bereits die Frage nach möglichen Wintertransfers auf. Die Verantwortlichen beim FC Bayern halten sich in dieser Hinsicht aber noch zurück.

Mit Blick auf die Bundesliga mag diese Zurückhaltung verständlich sein. Die Bayern verfolgen jedoch höhere Ziele, und dafür könnte ein durch immer neue Ausfälle dezimierter Kader zu dünn werden.

Eines steht in München trotzdem fest: Alle sind sich einig, dass Harry Kane bald wieder treffen wird. Ebenso dürfte er beim nächsten Elfmeter erneut antreten.