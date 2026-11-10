FC Bayern verletzt: Saibari, Neuer und Diaz im Reha-Update

FC Bayern München im Reha-Update: Ismael Saibari fällt monatelang aus, Manuel Neiers Karriereende ist nah, Luis Diaz und Jamal Musiala nähern sich dem Comeback an.

Die Verletzungssituation im Kader des FC Bayern München bleibt angespannt und wird durch mehrere hohe Profile verschärft. Am Dienstag, dem 14. November, zeichnete sich ein deutliches Bild an der Säbener Straße in München, als mehrere Schlüsselspieler das Trainingsgelände für medizinische Maßnahmen besuchten. Der 50-Millionen-Euro-Neuzugang Ismael Saibari kam mit Krücken und einem speziellen Schutzschuh für den rechten Fuß an, was auf eine schwere Verletzung hindeutet.

Ismael Saibari fällt mindestens drei Monate aus

Ismael Saibari muss mit einer langen Zwangspause rechnen, da er sich am 31. Oktober beim Spiel gegen Borussia Dortmund einen Syndesmoseriss im rechten Sprunggelenk zugezogen hat. Die Operation fand am Sonntag direkt im Anschluss an die Partie statt, und die prognostizierte Ausfallzeit beträgt laut Informationen mindestens drei Monate. Der 25-jährige Marokkaner kam am Dienstagmorgen um 8:54 Uhr an, gestützt vom schwarzen Dienst-Audi SQ8 e-tron, den er vom Beifahrersitz aus bestieg.

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Seit dem Krankenhausaufenthalt ist Saibari täglich zur Behandlung bei den Ärzten und Physiotherapeuten des Vereins erschienen. Die Verletzung gilt als schwerwiegender Rückschlag für den Neuzugang aus Eindhoven, der eigentlich eine zentrale Rolle im Offensivspiel der Bayern übernehmen sollte. Die medizinische Abteilung lässt keine Zeit verstreichen, um die Heilung optimal zu unterstützen.

Manuel Neiers Comeback endet wahrscheinlich

Manuel Neuer traf am selben Dienstagvormittag zum therapeutischen Eingriff ein, wobei ein Einsatz im laufenden Jahr wahrscheinlich ausgeschlossen ist. Der 40-jährige Weltmeister von 2014 litt bereits seit längerem unter einer Sehnenreizung und zog beim 2:1-Sieg in Mainz einen Sehnenteilriss im rechten Fuß zu, was ihn bereits vorübergehend für fünf Spiele pausierte lassen musste. Trotz des Daumens hoch gegenüber den Reportern vom Fahrersitz seines Autos bleibt die Saison für den Stammkeeper fraglich.

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Bis mindestens Weihnachten übernimmt Jonas Urbig die Position im Tor. Der 23-jährige Nationalkeeper ist seit seinem Wechsel im Januar 2025 bereits auf 40 Einsätze für den FC Bayern gekommen. Er wird als verlässlicher Ersatz fungieren, während die Vereinsführung und der medizinische Stab prüfen, ob Neuer vor den Weihnachtsfeiertagen überhaupt wieder spielbereit sein wird.

Diaz und Musiala nähern sich dem Mannschaftstraining

Luis Diaz hat seine Aufbau-Einheiten auf dem Rasen fortgesetzt, nachdem er sich einen Muskelbündelriss im linken Oberschenkel zugezogen hatte. Der 29-jährige Flügelstürmer aus Kolumbien trainiert seit dieser Woche wieder mit dem Ball, zwei Wochen nach der Verletzung. Er zeigt sich bei den Einheiten mit Reha-Chef Benjamin Sommer, der die Programme als geheime Einheit durchführt, sichtlich gut gelaunt.

Auch Jamal Musiala nähert sich seiner Rückkehr. Der 23-jährige deutsche Nationalspieler hatte vor knapp sieben Wochen einen Faserriss im rechten Oberschenkel erlitten. Wie Luis Diaz soll auch er in der kommenden Woche mit dem gesamten Team trainieren können. Die Genesung verläuft planmäßig, sodass beide Offensivkräfte bald wieder zur Verfügung stehen dürften.

Termine für die Rückkehr der Schlüsselspieler

Für die Rückkehr ins Pflichtspielgeschäft gelten konkrete Zeitfenster, die von der Länderspielpause abhängen. Jamal Musiala könnte bereits am 20. November beim Spiel gegen den 1. FC Köln zurückkehren, falls keine Komplikationen auftreten. Luis Diaz wird wahrscheinlich frühestens in der Woche danach wieder auflaufen, possibly in der Partie gegen Lille am 25. November oder beim Spiel gegen den Hamburger SV am 28. November.

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Diese zeitlichen Pläne zeigen, dass der FC Bayern versucht, seine Offensivkräfte zeitnah wieder einzubinden, um den Tabellenführungsanspruch zu wahren. Während Saibari und Neuer länger ausfallen, schaffen es die dynamischen Angreifer, schrittweise wieder in die Teamdynamik zu finden. Die Entwicklung der nächsten Tage wird entscheidend sein, um die Kaderlücken temporär zu schließen.