FC Bayern Verletzungsschock: Ismael Saibari und Serge Gnabry fallen aus

Der FC Bayern hat einen massiven Verletzungsschock zu verkraften. Ismael Saibari muss operiert werden und fällt langfristig aus. Auch Serge Gnabry fehlt.

Der FC Bayern München erleidet einen enormen Rückschlag für die entscheidenden Spiele in der Champions League. Am Sonntagmittag gab der deutsche Rekordmeister bekannt, dass zwei Schlüsselspieler nach dem 2:2-Unentschieden im Topspiel gegen Borussia Dortmund nicht zur Verfügung stehen werden. Diese Nachricht trifft die Münchner insbesondere mit Blick auf das bevorstehende Auswärtsspiel bei Atlético Madrid am kommenden Dienstagabend.

Ismael Saibari braucht Operation und lange Pause

Ismael Saibari erlitt im rechten Sprunggelenk einen Syndesmoseriss. Der 25-jährige Marokkaner, der für rund 50 Millionen Euro von PSV Eindhoven nach München gekommen ist, wurde nach der Verletzung von Team-Arzt Professor Peter Ueblacker und Physio Stephan Weickert in die Kabine gebracht. Die Operation verlauf erfolgreich, doch die Genesung wird Zeit in Anspruch nehmen.

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Nach Informationen von BILD fällt der Neuzugang mindestens drei Monate aus. Damit ist er der Spieler unter den Verletzten, der am längsten pausieren muss. Saibaris Ausfall ist ein harter Schlag für die Offensive des FC Bayern, da er gerade in der laufenden Saison wichtige Einsätze hatte.

Serge Gnabry mit Muskelverletzung am Oberschenkel

Auch Serge Gnabry wird in den kommenden Wochen dem Team fehlen. Der 31-jährige deutsche Nationalspieler zog sich eine Muskelverletzung am linken hinteren Oberschenkel zu. Die Diagnose bedeutet, dass auch er nicht für das Champions-League-Spiel am Dienstag zur Verfügung steht. Dies ergänzt das bereits schwere Los der Münchner.

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Bereits zuvor waren Luis Díaz und Jamal Musiala ausgefallen. Luis Díaz erlitt einen Muskelbündelriss im linken hinteren Oberschenkel, während Jamal Musiala einen Faserriss im rechten Oberschenkel hatte. Beide gehören ebenfalls zur Gruppe der betroffenen Offensiv-Stars. Zusammen mit Saibari und Gnabry stehen vier wichtige Spieler nicht zur Verfügung.

Auswirkungen auf das Spiel gegen Atlético Madrid

Die zahlreichen Ausfälle treffen den FC Bayern zum falschen Zeitpunkt. Das Champions-League-Kracher findet am Dienstag um 21 Uhr bei Amazon Prime Video statt. Gegen Atlético Madrid muss der FC Bayern mit stark veränderter Aufstellung antreten. Der Mangel an schlagkräftigen Offensivspielern wird die Taktik des Trainers stark beeinflussen.

Die Verletzungssituation zeigt, wie tiefgreifend die Krise im Kader aktuell ist. Besonders die Kombination aus langfristigen Ausfällen wie der von Saibari und kurzfristigen Problemen wie bei Gnabry erschwert die Planung für das nächste wichtige Spiel. Der FC Bayern muss nun hoffen, dass weitere Spieler gesund bleiben, um die Champions-League-Kampagne nicht zu gefährden.