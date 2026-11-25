Nach 22 Pflichtspielen ohne Niederlage erleidet der FC Bayern unter Trainer Vincent Kompany im Champions League Achtelfinal-Rückspiel gegen den OSC Lille die erste Pleite der Saison. Trotz der 1:0-Halbzeitführung durch Dayot Upamecano brach das Team in der zweiten Hälfte zusammen und kassierte in 180 Sekunden zwei Gegentore durch Ayase Ueda und ein Eigentor von Aleksandar Pavlovic. Kompany zeigte sich gelassen und warnte vor voreiligen Schlüssen, obwohl die Mannschaft nach der Pause ihren Rhythmus nicht wiederfand.

Nach 22 Pflichtspielen verliert der FC Bayern wieder: Beim OSC Lille setzt es die erste Pflichtspiel-Pleite der Saison. Trotz eines merkwürdigen Leistungsabfalls in der zweiten Halbzeit will Trainer Vincent Kompany nicht zu harsch urteilen.

Der letzte Satz von Vincent Kompany am Dazn-Mikrofon war eigentlich der entscheidende.

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„Das gehört im Fußball dazu – es kann nicht immer leicht sein“, sagte der Bayern-Trainer Trotz 1:0-Pausenführung durch Dayot Upamecano kassierte der deutsche Meister nach 22 Pflichtspielen wieder eine Niederlage, zudem die erste der Saison. Ayase Ueda und ein kurioses Eigentor von Aleksandar Pavlovic brachten Lille innerhalb von 180 Sekunden in Front. Dem hatte der FC Bayern – trotz klarer Überlegenheit vor dem Seitenwechsel – nichts weiter entgegenzusetzen. Es war wie ein rätselhafter Systemausfall. Auch die Einwechslungen von Jamal Musiala und Luis Diaz brachten nicht die erhoffte Wende, stattdessen kam: gar nichts.