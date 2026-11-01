FC Bayern: Vier Ausfälle vor Champions League bei Atletico Madrid

Der FC Bayern leidet vor dem Champions-League-Spiel bei Atletico Madrid unter schweren Verletzungssorgen. Vier Offensivspieler fallen aus, die Kaderlage ist angespannt.

Der FC Bayern München muss sich kurz vor dem wichtigen Champions-League-Kracher bei Atletico Madrid am Dienstagabend um 21 Uhr auf Amazon Prime Video mit erheblichen Personalausfällen auseinandersetzen. Die Verletzungssituation im Kader verschlechtert sich zusehends, was die Planung für das wichtige Auswärtsspiel erheblich erschwert. Besonders die Ausfälle in der Offensivabteilung treffen den Rekordmeister hart, da mehrere Schlüsselspieler nicht zur Verfügung stehen.

Schwerwiegender Ausfall von Ismael Saibari

Am schwerwiegendsten traf es den Marokkaner Ismael Saibari, der für rund 50 Millionen Euro von PSV Eindhoven verpflichtet worden war. Bei dem Topspiel erlitt der Offensiv-Allrounder einen Syndesmoseriss im rechten Sprunggelenk. Nach einem Zweikampf mit Borussia-Dortmund-Torwart Gregor Kobel knickte Saibari in der 26. Minute, unmittelbar nach einer Großchance, mit dem rechten Knöchel um. Der Bayern-Arzt Prof. Dr. Peter Ueblacker und Physio Stephan Weickert stützten ihn vom Platz. Nur knapp 16 Stunden später bestätigten die schlechten Nachrichten, dass Saibari laut BILD-Informationen mindestens drei Monate ausfallen wird. Das Stadion verließ der 23-Jährige auf Krücken.

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Weitere Verletzungen im Angriffsverbund

Nur zwei Minuten später folgte der nächste Schock für das Trainerteam. Serge Gnabry blieb mit einer Muskelverletzung im linken hinteren Oberschenkel am Boden liegen. Für ihn kam Nathaniel Brown in die Partie. Zuvor war für Saibari bereits Josip Stanisic eingewechselt worden, woraufhin Alphonso Davies auf den Flügel rückte. Laut Berichten müssen die Münchner vier bis sechs Wochen auf Gnabry verzichten. Unter Interimstrainer Aaron Danks, der Chefcoach Vincent Kompany wegen einer Hirnhautreizung vertritt, ist die Offensive somit stark dezimiert.

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Kaderprobleme vor dem Spiel in Spanien

Damit stehen nun vier Offensiv-Stars für das Spiel in Madrid zur Disposition. Bereits zuvor hatten Luis Díaz mit einem Muskelbündelriss im linken hinteren Oberschenkel und Jamal Musiala mit einem Faserriss im rechten Oberschenkel verletzungsbedingt pausiert. Zu Saibari und Gnabry kommen nun diese beiden Ausfälle hinzu, was als bitterer Schlag für die Münchner gewertet wird. Die Situation wird durch die offene Frage bei Michael Olise zusätzlich kompliziert. Der Franzose musste in der 82. Minute wegen Schmerzen im rechten Knie ausgewechselt werden. Intern gibt es zwar erste Hoffnung, dass er rechtzeitig fit wird, doch ob er die Reise nach Madrid am Montagnachmittag antreten kann, bleibt unklar.

Weitere Verletzungssorgen im Team

Auch hinter den Einsätzen von Manuel Neuer und Jonas Urbig stehen Fragezeichen. Der Torwart leidet unter einer Sehnenreizung im Fuß, während Urbig einen Kopf-Crash mit den Knien von BVB-Star Carney Chukwuemeka erlitten hat. Zudem fehlt das Mittelfeld-Talent Bara Sapoko Ndiaye nach einer Blinddarmoperation. Die Personalsorgen beim FC Bayern häufen sich also in den Tagen vor dem entscheidenden Duell in Spanien, was das Aufgebot für das wichtige Champions-League-Spiel erheblich schwächt und die taktischen Optionen des Interimstrainings einschränkt.