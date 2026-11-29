Roger Wittmann kritisiert die Jugendstartelf des FC Bayern im Spiel gegen den HSV. Er bemängelt die Auslagerung von Stars wie Díaz und Upamecano sowie die Rote Karte für Kimmich.

Der FC Bayern München erlebte beim 0:0-Unentschieden beim Hamburger SV einen Start, der selbst erfahrene Brancheninsider verblüffte. Die Personalie, die besonders für Gesprächsstoff sorgte, war die Überraschende Aufstellung der Münchner, bei der zahlreiche Talente aus der eigenen Akademie den Vorzug vor erfahrenen Profis erhielten. Spielerberater Roger Wittmann nahm das Geschehen in der BILD-Sendung Lage der Liga unter die Lupe und äußerte deutliche Kritik an der Strategie des Rekordmeisters.

Kritik an der personellen Aufstellung

Roger Wittmann zeigte sich in erster Linie von der Zusammensetzung der Startelf überrascht, anstatt die etablierten Stars auf das Spielfeld zu schicken. Im Fokus seiner Kritik standen die Auslagerungen von Profis wie Dayot Upamecano und Luis Díaz, die zunächst auf der Bank verweilen mussten. Wittmann stellte klar, dass er der Ansicht ist, der FC Bayern sei nicht mit seiner besten Elf angetreten, da noch Spieler auf der Bank saßen, die schon etliche Erfahrungen in der Bundesliga gesammelt hatten.

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Zwar fehlten mit Harry Kane und Michael Olise ohnehin absolute Top-Leute, doch der Berater betonte, dass die Auslassung weiterer erfahrener Kräfte untypisch war. Wittmann analysierte, dass es ein Weg sei, den Jungen eine Chance zu geben, nannte dies aber auch als einen neuen Ansatz beim FC Bayern. Seine Einschätzung war, dass man dieses neue Bayern gerade erst erkennen sollte, da viele Spieler für ein einzelnes Spiel aus der Akademie nachrückten.

Rote Karte als Symptom für Defizite

Neben der Aufstellung kritisierte Wittmann auch den Einsatz des DFB-Kapitäns Joshua Kimmich, der in Hamburg mit der roten Karte vom Platz geschickt wurde. Für den Berater war diese Szene symptomatisch für die aktuelle Situation an der Säbener Straße. Er meinte, dass es klar gewesen sei, dass Kimmich die Rote Karte bekommen würde, da er die Tat beging und dies ihm später selbst schadete.

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Wittmann legte den Finger tief in die Wunde, indem er darauf hinwies, dass Kimmich sich selbst sehen würde, wenn er die Konsequenzen zieht. Die Rote Karte sah der Berater als Teil eines größeren Problems, das sich bei der Mannschaft abzeichnete. Er verknüpfte das taktische Vorgehen mit dem Verhalten der Akteure auf dem Feld und deutete an, dass dies zusammengehört und etwas verändert werden muss.

Neue Richtung oder Abweichung vom Standard?

Die Entscheidung des FC Bayern, in Hamburg auf eine jugendlichere Besetzung zu setzen, stieß bei Kritikern wie Roger Wittmann auf wenig Verständnis. Es wird diskutiert, ob dies ein Experiment oder eine langfristige Strategie ist. Die Reaktion der Fans und Medien war überwiegend skeptisch, da die Punkteausbeute im Nord-Süd-Klassiker ausbleib.

Die Frage bleibt, ob der FC Bayern mit dieser Taktik langfristig erfolgreicher sein wird. Die Kritik von Wittmann zeigt, dass die Erwartungen an die Starstärke nach wie vor hoch sind. Die Zukunft wird zeigen, ob sich der neue Ansatz bewährt oder ob der Klub zurück zur alten Formel mit den besten Spielern finden muss.