FC Bayern vs. VfL Wolfsburg: Wiederholung des Endspiels 2024 im DFB-Pokalfinale

Das DFB-Pokalfinale der Frauen zwischen dem VfL Wolfsburg und dem FC Bayern München wird live im Free-TV übertragen. Die Bayern gehen als klare Favoritinnen ins Spiel, mit einem klaren Vorsprung von 16 Zählern führen sie die Bundesligatabelle vor dem zweitplatzierten VfL an. Auch die letzten Duelle entschieden die Münchnerinnen größtenteils für sich – bis auf das entscheidende DFB-Pokalfinale 2024, als Wolfsburg mit 2:0 gewann.

Es ist die Wiederauflage des Endspiels von 2024. Damals gewannen die Wölfinnen. Kann der FCB sich zwei Jahre später revanchieren und den Titel von 2025 verteidigen?

Gute Nachrichten: Das DFB-Pokalfinale der Frauen zwischen dem VfL Wolfsburg und dem FC Bayern München wird live im Free-TV übertragen. Hier haben Sie gleich mehrere Optionen. Zum einen läuft die Partie beim ZDF im TV und im Online-Stream. Dazu zeigt auch Kika das Spiel.

Hier erwartet Sie eine etwas andere Sendung: Die zwölfjährige Cleo aus Regensburg darf gemeinsam mit ZDF-Report Gari Paubandt live aus dem Stadion kommentieren. Zusätzlich wird das Duell zwischen Wolfsburg und Bayern auch von Privatsender Sky undDie Bayern gehen als klare Favoritinnen ins Spiel. Mit einem klaren Vorsprung von 16 Zählern führen sie die Bundesligatabelle vor dem zweitplatzierten VfL an, haben den Meistertitel längst in der Tasche.

Auch die letzten Duelle entschieden die Münchnerinnen größtenteils für sich – bis auf das entscheidende DFB-Pokalfinale 2024, als Wolfsburg mit 2:0 gewann. Genau so soll es aus Wölfinnen-Sicht wieder laufen. Entsprechend motiviert geht auch DFB-Verteidigerin Janina Minge (26) in das Endspiel.

„Es ist einfach ein Spiel, das es so kein zweites Mal gibt. Dieser Rahmen in Köln ist einzigartig. Ein Pokalfinale, noch dazu Wolfsburg gegen Bayern – größer wird es in Deutschland kaum. Man merkt, dass ganz Köln und ein Stück weit die gesamte Liga auf dieses Spiel schauen.

Diese besondere Energie muss man aufsaugen und mitnehmen. Und ganz wichtig: Man muss sich bewusst machen, dass in so einem Spiel alles möglich ist“, wird Minge auf der VfL-Website zitiert





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