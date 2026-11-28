Nach seiner Roten Karte gegen den HSV wird der FC Bayern länger ohne Joshua Kimmich auskommen müssen. So lange könnte er jetzt gesperrt werden.

nicht nur kurzfristig in Bedrängnis gebracht, dem Vizekapitän blüht jetzt auch eine empfindlich lange Sperre.

„Aus Erfahrung kann man schon sagen, dass das wahrscheinlich drei Spiele mindestens werden“, erklärte Ex-Schiedsrichter Patrick Ittrich in seiner Einschätzung als TV-Experte beiJoshua Kimmich wird dem FC Bayern wegen seiner Rot-Sperre länger fehlenFC Bayern: Ex-Schiedsrichter Ittrich rechnet mit Drei-Spiele-Sperre für Kimmich „Zwei Spiele sind die Mindeststrafe“, rechnete der frühere Referee vor und zog den Vergleich zu einem prominenten Fall aus der jüngeren Vergangenheit. „hat vier Spiele bekommen. Das ist Spanien, aber ich denke, dass es in die Richtung gehen wird.

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“ Die letztendliche Entscheidung fällt in der kommenden Woche das DFB-Sportgericht. „Es wird beurteilt, was der Schiedsrichter in seinen Bericht schreibt: Wird die Provokation gesagt? Entschuldigt er sich beim Spieler? Das alles spielt mit rein“, erklärte Ittrich: „Aber grundsätzlich glaube ich, dass das schon drei Spiele werden.