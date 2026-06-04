FC Bayern will sich mit Nathaniel Brown verstärken

Der FC Bayern will den Frankfurter Linksverteidiger Nathaniel Brown (22) noch in diesem Sommer verpflichten. Brown befindet sich derzeit mit der Nationalmannschaft im WM-Vorbereitungs-Camp in Chicago. Am Donnerstag-Nachmittag saß er in einer digitalen Pressekonferenz des DFB und wurde dabei auch zu den Gerüchten rund um den FC Bayern befragt.

Der FC Bayern will sich mit dem WM-Fahrer Nathaniel Brown (22) verstärken. Der Rekordmeister will den Frankfurter Linksverteidiger noch in diesem Sommer verpflichten. Brown befindet sich derzeit mit der Nationalmannschaft im WM-Vorbereitungs-Camp in Chicago .

Am Donnerstag-Nachmittag saß er in einer digitalen Pressekonferenz des DFB und wurde dabei auch zu den Gerüchten rund um den FC Bayern befragt. Brown wollte die Berichte mit keinem Wort dementieren. Sein diplomatisches Statement: “Ich konzentriere mich voll und ganz auf die WM, deswegen werde ich das heute nicht kommentieren. Ich bin jetzt hier, freue mich, dass ich hier bin und lege den Fokus auf die WM.

” BILD hakte nach: Ist es Ihnen wichtig, das Wechsel-Thema noch vor der WM abzuschließen? Brown blockte erneut ab: “Wie gesagt, es geht um die WM. Darum kümmere ich mich jetzt. ” Klar ist: Nach BILD-Informationen sollen die Gespräche zwischen Brown und Bayern in den kommenden Tagen immer heißer werden.

Wie BILD erfuhr, hatte es vor der Winterpause eine erste, lose Kontaktaufnahme der Bayern gegeben. Die signalisierten jedoch lange Zeit, dass sie mit Alphonso Davies (25) auf der Linksverteidiger-Position gut aufgestellt seien. Trotzdem war ein Deal nie ganz vom Tisch. Und tatsächlich: Es kam zu einem großen Umdenken.

Jetzt will Bayern Brown unbedingt. Frankfurt fordert eine Ablöse in Höhe von 65 Millionen Euro. Mit Arsenal und Real Madrid sind auch weitere Top-Teams am Linksverteidiger dran. Brown steht beim DFB bereits seit Tagen unter dem Einfluss des Bayern-Blocks.

Mit den Münchener Nationalspielern Manuel Neuer (40), Joshua Kimmich (31), Jonathan Tah (30), Leon Goretzka (31), Aleksandar Pavlović (22), Jamal Musiala (23), lennart Karl (18) und Trainingskeeper Jonas Urbig (22) steht er jeden Tag zusammen auf dem Platz, sitzt mit ihnen im Hotel zusammen auf dem Platz. Am Mittwoch-Morgen war Brown mit Pavlovic und Karl in Chicago unterwegs. Er erzählt: “Es war gestern sehr schön. Ich bin mit Pavlo und Lenny spazieren gegangen, wir haben von der Stadt etwas gesehen.

Es ist wirklich sehr schön hier. ” Übrigens: Brown wäre durch seinen Vater auch für die USA spielberechtigt gewesen. Für ihn kam aber nur Deutschland infrage: “Also für mich war früh klar, dass ich nur für Deutschland spielen will, weil ich einfach in Deutschland geboren bin, mit meiner Mutter aufgewachsen bin. Und ehrlich gesagt auch nicht so viel Kontakt zu meinem Vater habe oder gar keinen Kontakt aktuell.

Und deswegen würde ich mal sagen, dass ich eigentlich nur Deutsch bin.





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