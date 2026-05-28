FC Bayern zieht sich aus Transfer-Poker um Anthony Gordon zurück

Der FC Bayern München hat sich offenbar aus dem Transfer-Poker um den 25-jährigen Offensivspieler Anthony Gordon zurückgezogen. Der Spieler soll am Donnerstag in Barcelona landen und einen Vertrag bis 2031 erhalten.

Der FC Bayern München hat sich offenbar aus dem Transfer -Poker um Anthony Gordon zurückgezogen. Wie der Transfer -Experte Fabrizio Romano berichtet, soll der 25-jährige Offensivspieler am Donnerstag zur Mittagszeit in Barcelona landen.

Demnach wird der Spieler bereits am Nachmittag den Medizincheck bei den Katalanen absolvieren. Laut 'Guardian' soll ein Vollzug anschließend schnell erfolgen. Ziel sei dem Bericht zufolge, den Deal mit Newcastle United bis Montag zu fixieren, bevor Gordon zur englischen Nationalmannschaft nach Florida reist und dort die Vorbereitung auf die WM aufnimmt.

'Barca' zahlt laut 'The Athletic' wohl rund 80 Millionen Euro für den sowohl auf dem linken Flügel als auch im Sturmzentrum flexibel einsetzbaren Spieler. Zusätzlich haben sich die 'Magpies' offenbar eine Weiterverkaufsbeteiligung gesichert. Laut 'Guardian' soll Gordon bei den Katalanen einen Vertrag bis 2031 erhalten und wohl ein Gehalt von rund 18 Millionen Euro pro Saison kassieren - eine Verdopplung seines bisherigen Gehalts. Der FC Bayern hätte demnach am Mittwoch ein weiteres Angebot angegeben.

Beim Rekordmeister sei man aber offenbar nicht bereit gewesen, eine Ablöse in der Höhe anzubieten, wie es die 'Blaugrana' bereit sein sollen zu zahlen. Folglich wäre die Offerte der Münchner umgehend abgelehnt worden, wonach sich der FCB aus dem Gordon-Poker verabschiedet haben soll. Es wird zwischen den beiden Parteien offenbar konkreter. Wie Fabrizio Romano berichtet, sollen Barca und der 25-Jährige eine 'vollständige Einigung über die persönlichen Konditionen' erzielt haben.

Aktuell sollen sich die Katalanen in Gesprächen mit Newcastle United befinden, um sich auch mit dem aktuellen Arbeitgeber Gordons zu einigen. Wie es weiter heißt, drückt Barcas angesichts der Konkurrenten wie den FC Bayern und andere Premier-League-Klubs auf das Tempo, um den Deal unter Dach und Fach zu bringen. Wie so oft bei Gerüchten gehen die Darstellungen aber auseinander.

Wie Christian Falk von der 'Bild' berichtet, soll der FC Barcelona die Bemühungen zwar intensiveren, aber im Rennen um Gordon 'nicht in Führung' liegen. Stattdessen soll eine feste Verpflichtung von Marcus Rashford eine höhere Priorität genießen





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