Burnley stellt einen einzigartigen Rekord im englischen Fußball auf: 24 Heimspiele ohne Sieg. Mit Ex-Stars wie Kyle Walker sinkt das Team in der Championship.

Der FC Burnley hat einen einzigartigen Negativrekord im englischen Profifußball aufgestellt, da die Mannschaft seit 24 Heimspielen in der Liga ohne Sieg bleibt. Dieses unerfreuliche Blatt wurde am Mittwochabend durch eine 0:2-Niederlage gegen Birmingham City offiziell besiegelt. Der Verein aus der zweiten englischen Liga, die Championship, hat damit eine historische Durststrecke erlebt, die in der gesamten Geschichte der vier höchsten Spielklassen in England ihresgleichen sucht. Die Frustration in der Mannschaft und bei den Verantwortlichen ist groß, während die Fans die Situation mit scharfer Kritik begegnen.

Historische Langlebigkeit des Heim-Sieglos-Streaks

Die aktuelle Serie ohne Heimsieg umfasst insgesamt 404 Tage, was die Langlebigkeit dieses miserablen Zustands unterstreicht. Der letzte Heimsieg der Clarets datiert auf den 18. Oktober 2025, als Burnley mit einer 2:0-Partie gegen Leeds United siegreich war. Seit diesem Erfolg im eigenen Stadion gibt es keine positive Bilanz mehr verzeichnet. In den vergangenen 24 Heimspielen reichte es nur zu zwölf Unentschieden und zwölf Niederlagen, was eine ausweglose Situation für den Verein schafft. Kein anderer Klub aus den vier höchsten englischen Spielklassen hat jemals so lange in der eigenen Arena ohne Sieg verweilt.

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Reaktion der Fans und Trainerkommentare

Gegen Birmingham City geriet Burnley bereits in der siebten Minute in Rückstand und konnte diesen nie wieder ausgleichen. Das Eigentor in der zweiten Hälfte besiegelte schließlich die nächste Pleite und damit den neuen Negativrekord. Nach dem Abpfiff verabschiedeten die eigenen Fans die Mannschaft mit einem deutlich hörbaren Pfeifkonzert, das den Unmut der Anhängerschaft klar zum Ausdruck brachte. Burnley-Trainer Fabio Celestini sprach im Anschluss mit Sky Sports und äußerte Verständnis für die Situation. Er erklärte, dass er verstehe, dass die Fans frustriert sind und ihre Reaktion im Moment absolut berechtigt sei, da sie so lange auf einen Heimsieg warten müssten.

Trainerwechsel brachte keine Wende

15 der 24 sieglosen Heimspiele stammen noch aus der vergangenen Premier-League-Saison, in der Burnley am Ende der Tabelle stand und abstieg. Neun weitere Spiele ohne Sieg folgten bereits in der laufenden Zweitliga-Saison. Der Wechsel im Trainerstab im Oktober brachte bislang nicht die erhoffte Wende für den Verein. Unter der Leitung von Fabio Celestini holte Burnley aus fünf Spielen lediglich drei Punkte, was die Stabilität der Mannschaft weiterhin infrage stellt. Der ehemalige Trainer des Klubs, Vincent Kompany, verließ den Verein, um andere Herausforderungen anzunehmen, doch die sportliche Entwicklung ist trotz der personellen Änderungen negativ geblieben.

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Star-Kader kann nicht überzeugen

Zum Vergleich: Selbst die deutschen Negativrekordhalter Tasmania Berlin und andere historische Tiefpunkte wirken im Licht dieser Serie weniger extrem, da Burnley einen namhaften Kader mit Erfahrung im Spitzensport vorweisen kann. Mit dem 36-jährigen Ex-Manchester-City-Star Kyle Walker und dem 39-jährigen Leicester-Legende Jamie Vardy stehen zwei ehemalige englische Meister bei Burnley unter Vertrag. Trotz dieser individuellen Qualität lässt die Mannschaftskollektion weiterhin zu wünschen übrig. Der Kader, der eigentlich für einen sofortigen Wiederaufstieg hätte reichen sollen, zeigt keine ausreichende Performanz.

Abstiegsgefahr und Tabelle der Championship

Jamie Vardy droht nun sogar das gleiche Schicksal wie bei seinem Ex-Klub Leicester City zu ereilen. Der Sensationsmeister von 2016 wurde innerhalb von zwei Jahren von der Premier League bis in die drittklassige League One durchgereicht, was Vardy nun in Burnley vermeiden möchte. Nach 17 Spieltagen steht Burnley auf dem vorletzten Tabellenplatz der Championship. Der Rückstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz beträgt bereits vier Punkte. Diese Situation ist alarmierend, da nur noch wenige Spiele in der laufenden Saison verbleiben. Die Fans sind zutiefst enttäuscht, und die Stimmung im Stadion ist giftig, was den Verein vor weitere Herausforderungen stellt.