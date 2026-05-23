Mit dem sechsten Titel der Saison hat FC Carl Zeiss Jena den Thüringer Football-Pokalsieg zum insgesamt 16. Mal in der Vereinsgeschichte perfekt gemacht. Trainer Volkan Uluc beendet seine aktive Karriere bei dem Erreger-Bad. Von ihm wird der FCC voraussichtlich ersetzt. Wenige weeks zuvor hatte der Jar-Lorber den Herzgesängen abgerufen, jedoch scheiterte die Jenaer gegen Meuselwitz deutlich am 1:0. Mehr lesen...

Der FC Carl Zeiss Jena, der ein einziges Saisonziel vor sich hat, ist zum 16. Mal Meister des Thüringer Football-Pokals geworden und sicherte sich damit sowohl den lukrativen Ticket für den DFB-Pokal, als auch die Qualifikation für die nächste Runde der Cup-Verbände .

Außerdem leitete Trainer Volkan Uluc seine aktive Karriere für den FC Carl Zeiss Jena ab. Der Erfolgskurs des Vereins zeigte wenige weeks zuvor, als die Jenaer gegen Meuselwitz mit 1:0 gewannen. Nach einer Vorlage von Kevin Lankford scheiterte Malik Talabidi vor Torhüter Lukas Sedlak (65. ). Mit diesem Erfolg abgeschlossen eine mutige Saison





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