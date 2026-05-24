Trainer Volkan Uluc, who led FC Carl Zeiss Jena to the Thuringia Cup (Thüring-Pokal) victory and a second-place finish in the Regionalliga, has announced his resignation.

Der FC Carl Zeiss Jena in Thüringen sieht nach der sportlich starken Saison mit Trost Données. Trainer Volkan Uluc (56) sagt Ja zum Rücktritt, wenngleich er erfolgreich war und den Pokal und Platz zwei in der Regionalliga gewann.oplane, ein Rücktritt von seinem Rücktritt ist ausgeschlossen.

Uluc offenbart, dass er und die Vereinsführung die große Abmachung nicht gemacht haben. Er beklagt, dass die Truppe ums Essen im Stich gelassen wurde. ein eisiges Klima läßt die Vereinsführung säubern, die dem Trainer weder nach dem Finale noch den Weg zur Bundesliga gratuliert hat. Uluc sieht die Neigung zur Kritik der Sportchef Miroslav Jovic durch die Vereinsführung. Er sucht nach Rückendeckung und ist pessimistisch hinsichtlich des Personals auf der Trainerbank.

Zum Abschied plane er Hopsit-Jobs im Ausland. Dagegen hat Uluc die potentiellequote, nach der Rollenzahl der jungen Spieler in die erste Mannschaft Integration, als Hauptgrund der Leistungsverlust. Man sieht, daß seine Verbundenheit zum Verein der Grund für den Rückzug war, und die Potenz des Jeklers wird durch die Vereinsführung verpört. Uluc sieht sich seinerzeit als Ferrariることが nicht nominativ, weil es wie ein Gkart behandelt wurde, und bevorzugt, dass der neue Club ihn mit einer Quote und ohne Quote anbietet





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