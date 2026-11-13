FC Carl Zeiss Jena gegen FC Einheit Rudolstadt im Thüringenpokal

Der FC Carl Zeiss Jena tritt am Samstag zum Pokalduell beim FC Einheit Rudolstadt an. Marco Grotes Team sucht den Halbfinaleinzug im Thüringenpokal und den DFB-Pokal-Qualifikation.

Der FC Carl Zeiss Jena unterbricht die Sommerpause in der Regionalliga nicht. Trainer Marco Grote führt seine Mannschaft am Samstag um 13 Uhr zum Auswärtsspiel beim Thüringenpokal gegen den Oberligisten FC Einheit Rudolstadt. Das Duell im Heinepark stellt eine wichtige Hürde dar, da der Sieg den Einzug ins Halbfinale und die Chance auf den möglichen Titel bedeutet.

Historie im Pokal-Wettbewerb

Die Rolle im Duell ist klar definiert, da der Regionalligist als Favorit reist. Trotzdem weist die Geschichte zwischen den Vereinen auf enge Begegnungen hin. Die vierte Begegnung in diesem Wettbewerb folgt drei vorherigen Spielen in den Jahren 2013, 2015 und 2024. Die Bilanz der Zeiss-Elf ist dabei makellos, mit drei Siegen aus drei Partien. Allerdings waren die jüngsten Aufeinandertreffen in 2024 und 2015 äußerst knapp, da beide Spiele mit einem Ergebnis von 2:1 endeten.

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Bekannte Gesichter im Gegnerlager

Die Brisanz der Partie steigt durch zahlreiche bekannte Namen im Kader des Gastgebers. Mit Marco Riemer, Manfred Starke und Maximilian Schlegel stehen mehrere ehemalige Spieler von Carl Zeiss Jena für Rudolstadt bereit. Ergänzt wird das Feld durch Luka Jovic, der beim FCC ausgebildet wurde und der Sohn des Jenas Sportdirektors ist. Zudem kommt Trainer Hendrik Faik aus Jena und lebt weiterhin in der Stadt, was ihn mit dem Umfeld des Gegners vertraut macht.

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Unterschiedliche Liga-Ziele

Während der FC Einheit Rudolstadt in der Oberliga Süd auf Rang 15 steht und um den Anschluss kämpft, hat der Gast andere Ziele. Rudolstadt erreichte erst am vergangenen Wochenende beim 4:3 gegen Weißenfels seinen ersten Saisonsieg. Für den FC Carl Zeiss Jena hingegen ist das Pokalturnier von größerer strategischer Bedeutung. Der Sieg bedeutet nicht nur die Chance auf den Titel, sondern auch die direkte Qualifikation für den DFB-Pokal.

Finanzielle und Sportliche Bedeutung

Der Weg in den DFB-Pokal ist für den Verein sowohl sportlich als auch finanziell äußerst relevant. Trainer Marco Grote konzentriert seine Mannschaft ausschließlich auf die eigene Leistung in der kommenden Partie. Die Bedeutung dieses Duells ist für alle Beteiligten hoch, da der Sieg den nächsten Schritt im Wettbewerb einläutet. Der Fokus liegt darauf, die historische Dominanz im Pokal zu wahren und die nächsten Hürden sicher zu nehmen.