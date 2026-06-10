FC Carl Zeiss Jena: Jovic vor großen Kader-Entscheidungen vor neuer Saison

Sportdirektor Miroslav Jovic muss zur Vorbereitung auf die neue Saison wichtige Personalentscheidungen treffen. Während der Fokus auf Nachwuchsspielern liegt, sind die Verträge von Reddemann, Prokopenko, Wähling und Weihrauch unklar. Budgetgrenzen und Systemanforderungen bestimmen die Planung.

Die Vorbereitung auf die neue Saison hat begonnen, doch Sport direktor Miroslav Jovic steht vor großen Aufgaben, um den Kader konkurrenzfähig zu halten. Der Fokus liegt auf der Integration von Nachwuchstalenten aus der eigenen Akademie, weshalb bisher keine Neuzugänge vermeldet wurden.

Im Hintergrund arbeitet Jovic jedoch an Verstärkungen, betont aber, dass neue Spieler menschlich und sportlich passen sowie das System beherrschen müssen. Er erklärt, dass trotz vieler Angebote die Auswahl der richtigen Spieler priorisiert wird, um keine Fehler zu machen. Die Breite des Kaders sei ausreichend, doch es bedürfe dringend hochklassiger Verstärkungen für die Spitze. Gleichzeitig muss Jovic vier wichtige Spieler der letzten Saison halten oder adäquat ersetzen.

Abwehrchef Sören Reddemann, 30, hat bereits ein Angebot erhalten, seine Entscheidung hängt maßgeblich von seiner familiären Situation ab. Auch der 24-jährige Flügelspieler Alexander Prokopenko wird von Verein und Spieler favorisiert, doch er liebäugelt mit einem Wechsel. Seine Entscheidung beeinflusst zudem die Zukunft von Nicolas Wähling, 28, der erst im Winter aus Kanada kam und mit seinem Tor im Thüringenpokal-Halbfinale in Erfurt die Fans beeindruckte.

Wähling erhält nur einen neuen Vertrag, falls Prokopenko den Club verlässt, da das Budget keine beiden Verträge gleichzeitig ermöglicht. Ein weiterer unsicherer Faktor ist Mittelfeldspieler Patrick Weihrauch, 32, dessen Vertrag auslief. Gespräche laufen, doch Jovic bemerkt eine klare Tendenz, dass Weihrauch in seine Münchner Heimat zurückkehren könnte. Die Priorität liegt daher auf der Verlängerung mit Reddemann und Prokopenko, während gleichzeitig nach Alternativen gesucht wird.

Die Kombination aus begrenztem Budget, jugendorientierter Philosophie und dem Drang nach sofortiger sportlicher Verbesserung macht die Planung komplex. Jovic betont die Notwendigkeit von Geduld und sorgfältiger Auswahl, um langfristigen Erfolg zu sichern, ohne die finanzielle Stabilität zu gefährden





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