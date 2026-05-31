FC Carl Zeiss Jena: Miroslav Jovic sondiert den Markt

Sportdirektor Miroslav Jovic sondiert den Markt für den FC Carl Zeiss Jena. Der Trainerposten ist noch unklar, aber eine Baustelle hat er im Blick: die Innenverteidigung.

Sportdirektor Miroslav Jovic sondiert den Markt für den FC Carl Zeiss Jena. Der Trainerposten ist noch unklar, aber eine Baustelle hat er im Blick: die Innenverteidigung .

Sören Reddemann und Maxim Hessel drohen mit dem Weggang, da ihre Verträge auslaufen. Reddemanns Verlängerung steht in den Sternen und an Hessel sind mehrere Drittligisten dran. Felix Göttlicher von Kickers Emden ist in den Fokus der Thüringer gerückt. Der Abwehrspieler hat sich die Anlage im Ernst-Abbe-Sportfeld und die Innenstadt angeschaut.

Jovic und Göttlicher saßen zusammen in einem Jenaer Café. Göttlicher gehört zu den Top-Kandidaten für den Posten. Er hat seinen Weg über mehrere Nachwuchsleistungszentren in den Profibereich gemacht. Göttlicher begann seine Karriere beim FC Ingolstadt, spielte anschließend in den Jugendabteilungen des FC Bayern München und des FC Augsburg, bevor er über weitere Stationen bei der SpVgg Unterhaching den Sprung in den Herrenfußball schaffte.

Sein Profidebüt feierte Göttlicher in der Saison 2020/21 für Unterhaching in der 3. Liga. Er sammelte weitere Erfahrungen im deutschen Profifußball bei den Würzburger Kickers und dem SV Sandhausen. Es folgte der Wechsel zu Hannover 96 II, ehe er sich den Kickers Emden anschloss.

Göttlicher gilt als moderner Innenverteidiger mit guter Spieleröffnung und beidfüßigen Qualitäten. Trotz seines jungen Alters bringt er bereits Erfahrung aus der Regionalliga mit. Sein Ziel ist es, sich dauerhaft auf höherem Niveau zu etablieren und den nächsten Schritt im deutschen Profifußball zu gehen - möglicherweise schon bald im Trikot des FCC





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