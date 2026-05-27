Der FC Carl Zeiss Jena hat sich auf die Vorwürfe von Ex-Trainer Volkan Uluc bezogen und eine offizielle Pressemitteilung veröffentlicht. Der Verein stellt klar, dass Uluc nicht freiwillig Abschied genommen hat, sondern vielmehr gefeuert wurde.

Der FC Carl Zeiss Jena reagiert auf Vorwürfe von Ex-Trainer Volkan Uluc mit einer offiziellen Pressemitteilung. Der Verein stellt klar, dass Uluc nicht freiwillig Abschied genommen hat, sondern vielmehr gefeuert wurde.

Die Trennung von Uluc habe den Erfolg der starken Rückrunde ausgelöst und sei als Motivationsspritze gewirkt. Der FCC behauptet, dass der Erfolg der Rückrunde erst nach der Trennung von Uluc entfaltet wurde und dass die Mannschaft sich nach der Entscheidung befreit und ohne Druck fühlte. Der Verein dankt dem Trainerteam und dem Kader für die gute Saisonleistung und relativiert die Darstellungen zum Zukunftskonzept.

Der FCC verteidigt das Konzept, das auf einer Mitgliederversammlung beschlossen wurde, und betont, dass es kein Papier einer einzelnen Person oder Gruppe ist, sondern ein gemeinsames Bekenntnis vieler, die diesem Verein verbunden sind. Der Verein wehrt sich gegen den Vorwurf, die Fans würden jetzt die Aufstellung diktieren, und betont, dass es nicht eine 'Bibel' ist, die Aufstellungen vorschreibt oder junge Spieler ermutigt, ohne Leistungsprinzip oder Trainingsleistungen einen Anspruch auf Positionen auf dem Rasen zu erheben





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