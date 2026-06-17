FC Carl Zeiss Jena stellt neues Karo-Heimtrikot vor und löst Diskussionen aus

Das neue Heimtrikot des FC Carl Zeiss Jena mit seinem auffälligen Karomuster sorgt für intensive Diskussionen unter den Fans. Der Club verfolgt mit dem kontroversen Design ambitionierte Verkaufsziele.

Der Regionalligist FC Carl Zeiss Jena hat mit der Vorstellung seines neuen Heimtrikots für Furore gesorgt. Das auffällige Karo muster polarisiert die Fans in den sozialen Medien.

Während einige das Design begrüßen, halten andere es für gewöhnungsbedürftig oder sogar für das schlechteste Trikot aller Zeiten. Der Verein hat mit dem neuen Design jedoch ein klares Verkaufsziel: Nach etwa 6500 verkauften Trikots in der Vorsaison soll die Marke von 10.000 Stück in der aktuellen Saison übertroffen werden. Das Design entstand als Gemeinschaftsentscheidung, ohne formelles Designgremium. Inspiration kam unter anderem vom limitierten Fastnachtstrikot des 1.

FSV Mainz 05 aus der Saison 2018/19, das innerhalb kürzester Zeit ausverkauft war. Allerdings handle es sich nicht um eine Kopie, so der Verein. Vielmehr sollte ein Trikot entstehen, das alle Vereinsfarben vereint. Zusätzlich zum Heimtrikot sind auch ein Auswärts- und ein Ausweichtrikot geplant, was für weitere Designoptionen sorgt





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