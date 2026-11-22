Nach der 1:3-Niederlage in Greifswald eskaliert die Lage beim FC Carl Zeiss Jena. Trainer Grote verliert die Nerven. Die Hinrunde endet auf Platz 8.

Am späten Samstagnachmittag endete die Hinrunde für den FC Carl Zeiss Jena mit einer bitteren 1:3-Niederlage gegen den Gegner in Greifswald. Das Team beendete die erste Saisonhälfte damit auf dem achten Tabellenplatz. Mit dreizehn Punkten Rückstand auf Tabellenführer Erfurt bleibt das Defizit zur Spitze hoch. Die Fans reagierten mit scharfen Worten an die Mannschaft. In den sozialen Medien wurden bereits Stimmen laut, die eine Entlassung des Trainerstabs fordern.

Konfrontation bei der Pressekonferenz

Die Stimmung nach dem Spiel kippte deutlich, als Trainer Grote bei der abschließenden Pressekonferenz die Nerven verlor. Ein Journalist stellte eine Nachfrage an den Heimtrainer Alain Karim. Dabei grätschte Grote zwischen beiden durch. Er forderte die beiden auf, ihren Kaffeeklatsch unter vier Augen zu führen. Dies geschah, obwohl für ihn und sein Team noch eine stundenlange Rückfahrt bis Jena anstand.

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Diese Reaktion wirkte wenig professionell und souverän. Der Übungsleiter zeigte sich in diesem Moment nicht als ruhigste Instanz im Verein. Der Vorfall spiegelte die generelle Unsicherheit wider, die derzeit in der Mannschaft herrscht. Die Situation eskalierte durch die emotionale Reaktion direkt im Anschluss an das sportliche Scheitern.

Taktikwechsel und Spielerpositionen

Auf dem Feld präsentierte sich das Zeiss-Team vor allem im ersten Abschnitt heillos überfordert. Mögliche Gründe für die Schwäche sind taktische Umstellungen. So spielte man plötzlich in einer Dreierkette. Zudem nahm Kapitän Nils Butzen eine neue Position ein. Er stand als Linksaußen statt wie gewohnt als Rechtsverteidiger.

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Die Mannschaft zeigte sich zweikampfschwach und planlos. Sie war körperlich und mental nicht in der Lage, Greifswald Paroli zu bieten. Diese Defizite wurden im Spiel deutlich sichtbar. Die Umstellung der Strategien schien nicht aufzugehen. Die Spieler wirkten unsicher in ihren Rollen.

Vergleich mit Vereinsgeschichte

So schlecht war der FC Carl Zeiss Jena in seiner 123-jährigen Vereinsgeschichte noch nie zuvor. Eine vergleichbare Bilanz gab es nur in der Saison 2023/24. Damals landete man ebenfalls nur auf dem achten Platz. Diese Leistung kostete damals Trainer René Klingbeil den Job.

Die aktuelle Situation erinnert stark an die Vorgängerrunde. Die Lage ist kritisch und die Erwartungen sind gesunken. Die Fans merken die Entwicklung. Die Stimmung im Stadion und online ist entsprechend angespannt. Die Vergleichbarkeit mit der Vergangenheit belastet das Team zusätzlich.

Entscheidungen in der Sommerpause

In dieser Woche soll es eine interne Aufarbeitung der Hinrunde geben. Die Verantwortlichen prüfen die Lage. Die Sorge, dass ein neuer Trainer die verunsicherte Truppe nicht in den Griff bekommt, rettet Grote zunächst seinen Platz. Ein Fehlstart eines neuen Trainers ist befürchtet.

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Präsident Ralph Grillitsch ist derzeit auf Dienstreise in Afrika. Seine Rückkehr wird erwartet, bevor große Entscheidungen fallen. Bis dahin dürften sich die negativen Meldungen über den Zustand der Zeiss-Elf herumgesprochen haben. Die Zukunft des Trainers ist trotz der aktuellen Lage noch nicht endgültig besiegelt.