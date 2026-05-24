Der FC Chelsea hat in der Premier League überraschend nicht an die Qualifikation für einen europäischen Wettbewerb teilgenommen. Besonders geärgert hat sich Xabi Alonso, Leverkusens Meistermacher, der als neuer Trainer des FC Chelsea in der kommenden Saison in London übernehmen wird.

Das enge Europapokal-Rennen in der Premier League hat überraschende Sieger hervorgebracht. Das sind schlechte Nachrichten für Xabi Alonso . In der wohlhabenden Premier League sticht der FC Chelsea noch heraus.

Der Kader des Klubs aus London gilt als ähnlich wertvoll wie der von Meister FC Arsenal und Vizemeister Manchester City. Doch vom Meisterrennen war Chelsea in der abgelaufenen Saison weit entfernt und nach dem letzten Spieltag steht fest: Der FC Chelsea verpasst die Qualifikation für einen europäischen Wettbewerb





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