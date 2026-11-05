FC Como erzielt mit 9:1 gegen Lens historischen Champions-League-Sieg unter Trainer Cesc Fàbregas und stellt damit den Rekord für den höchsten Auswärtserfolg ein.

Der FC Como hat am Mittwochabend in Lens mit einem historischen 9:1-Sieg in der Champions League aufgeschreckt. Damit stellt der italienische Klub den Rekord für den höchsten Sieg aller Zeiten in der Königsklasse ein und steigt auf Platz 4 in der Tabelle vor. Die internationale Presse reagiert überwältigt auf das Ereignis, das als ein Moment von großer Bedeutung für den Verein gewertet wird.

Historischer Sieg und Rekordeinstellung

Der FC Como stellt damit den Rekord für den höchsten Sieg aller Zeiten in der Champions League ein, nachdem zuvor jeweils ein 8:0 von Liverpool und Real Madrid gegen Beşiktaş sowie Malmö die höchsten Siege in der Geschichte des Wettbewerbs darstellten. Zudem ist der FC Como das erste Team nach dem FC Bayern, das neun Tore in einer Partie auswärts erzielt, was die Leistung der lombardischen Mannschaft noch beeindruckender macht. Die internationale Presse ist sich einig, dass dies eine außergewöhnliche Leistung war.

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Italienische Medien loben Fabregas

Die italienische "Gazzetta dello Sport" schreibt: "Como, du bist wunderschön. Fabregas (Trainer; d.Red.) beschert Italien einen glorreichen Abend." Die "Corriere dello Sport" titelt: "Wahnsinn, eine historische Nacht." und ergänzt: "Ein unglaublicher Abend für ein unglaubliches Team, das weiterhin Geschichte schreibt. Como deklassierte Lens am 4. Spieltag der Champions League mit 9:1 im Stade Bollaert-Delelis."

Erfolgreiche Spieler und taktische Dominanz

Die spanische "Mundo deportivo" beschreibt die Leistung als ein wahres Torfestival, in dem Douvikas einen Hattrick erzielte und Nico Paz eine herausragende Leistung zeigte. Die "Marca" fasst zusammen: "Comos Start in die Champions League unter Cesc Fàbregas ist schon jetzt legendär. In einer unvergesslichen Nacht für den gesamten italienischen Fußball deklassierte die Mannschaft aus der Lombardei ihre Gegner mit 9:1." Die französische "L'Equipe" beschreibt die Aktion kurz und bündig als einen Hurrikan.

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Positionen und Perspektiven der Akteure

Die "La Repubblica" lobt die unglaubliche Leistung der Fabregas-Mannschaft. Die spanische "Mundo deportivo" sieht in Como einen ernst zu nehmenden Titelkandidaten für diese Champions-League-Saison, da das Team signalisiert hat, dass es in der höchsten europäischen Spielklasse mitmischt. Die Reaktion der französischen Medien spiegelt die Überraschung und den Respekt vor der Dominanz der italienischen Mannschaft wider.

Auswirkungen und zukünftige Schritte

Der Sieg positioniert den FC Como fest in der obersten Hälfte der Tabelle und unterstreicht die Ambitionen des Vereins, sich als feste Größe im europäischen Fußball zu etablieren. Die Leistung der Spieler wie Douvikas und Nico Paz sowie die taktische Führung durch Cesc Fàbregas legen nahe, dass der Klub auch in den kommenden Spielen der Champions League eine wichtige Rolle spielen wird. Die historische Nacht in Lens wird als Wendepunkt in der Geschichte des Vereins gefeiert.