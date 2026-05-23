Der FC Differdingen hat die luxemburgische Meisterschaft verpasst. Der Klub aus dem Süden des Landes verlor das Topspiel 0:1 gegen Atert Bissen und damit die Tabellenführung. Ein großes Drama für Differdingen und den deutschen Trainer Yannick Kakoko. Stattdessen jubelt Bissen und feiert den ersten Meistertitel der Vereinsgeschichte – und das als Aufsteiger. Louis Marasi erzielte den entscheidenden Treffer. Bitter für Differdingen: Der Klub war an 28 von 30 Spieltagen Spitzenreiter. Nicht am ersten Spieltag und nicht am letzten. Bitter für Kakoko: Er übernahm im März, als sich Differdingen überraschend von Trainer Pedro Silva getrennt hatte. Die Entlassung nur wenige Stunden nach dem Einzug ins Pokalfinale. Kakoko wurde im gleichen Atemzug als Nachfolger präsentiert. Seine Karriere begann er einst drei Jahre lang im Nachwuchs des FC Bayern. Seine Jugend spielte Kakoko an der Seite von Thomas Müller und David Alaba, den Sprung zu den Profis schaffte der Mittelfeldspieler allerdings nie. Kakoko wechselte nach Fürth, spielte später in der Schweiz und in Polen – bis er 2018 nach Luxemburg wechselte. Dort erlebt er jetzt ein Meisterschaftsdrama. Schon Kakokos Vater war Profifußballer. Mit der kongolesischen Nationalmannschaft nahm Etepe Kakoko an der Weltmeisterschaft 1974 in Deutschland teil. Nach dem Turnier wechselte Kakoko senior nach Deutschland, spielte für Für Kakoko junior ist in seiner ersten Saison in Differdingen trotzdem noch ein Titel möglich. Am 29. Mai trifft der Klub im Pokalfinale auf Victoria Rosport. Als luxemburgischer Vize-Meister spielt Differdingen in der kommenden Saison in der Conference-League-Qualifikation.

Der FC Differdingen hat die luxemburgische Meisterschaft verpasst. Der Klub aus dem Süden des Landes verlor das Topspiel 0:1 gegen Atert Bissen und damit die Tabellenführung.

Ein großes Drama für Differdingen und den deutschen Trainer Yannick Kakoko. Stattdessen jubelt Bissen und feiert den ersten Meistertitel der Vereinsgeschichte – und das als Aufsteiger. Louis Marasi erzielte den entscheidenden Treffer. Bitter für Differdingen: Der Klub war an 28 von 30 Spieltagen Spitzenreiter.

Nicht am ersten Spieltag und nicht am letzten. Bitter für Kakoko: Er übernahm im März, als sich Differdingen überraschend von Trainer Pedro Silva getrennt hatte. Die Entlassung nur wenige Stunden nach dem Einzug ins Pokalfinale. Kakoko wurde im gleichen Atemzug als Nachfolger präsentiert.

Sein größter Erfolg: der Gewinn der deutschen B-Junioren-Meisterschaft 2007. Seine Karriere begann er einst drei Jahre lang im Nachwuchs des FC Bayern. Seine Jugend spielte Kakoko an der Seite von Thomas Müller und David Alaba, den Sprung zu den Profis schaffte der Mittelfeldspieler allerdings nie. Kakoko wechselte nach Fürth, spielte später in der Schweiz und in Polen – bis er 2018 nach Luxemburg wechselte.

Dort erlebt er jetzt ein Meisterschaftsdrama. Schon Kakokos Vater war Profifußballer. Mit der kongolesischen Nationalmannschaft nahm Etepe Kakoko an der Weltmeisterschaft 1974 in Deutschland teil. Nach dem Turnier wechselte Kakoko senior nach Deutschland, spielte für Für Kakoko junior ist in seiner ersten Saison in Differdingen trotzdem noch ein Titel möglich.

Am 29. Mai trifft der Klub im Pokalfinale auf Victoria Rosport. Als luxemburgischer Vize-Meister spielt Differdingen in der kommenden Saison in der Conference-League-Qualifikation





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