Der FC Energie Cottbus kündigt das Ausschlussverfahren gegen einen führenden Vertreter der Fanszene an. Dies erfolgt nach dem strafbaren Urteil vom 16. November 2026.

Der FC Energie Cottbus hat am 22. November 2026 offiziell ein Vereinsausschlussverfahren gegen eine führende Persönlichkeit der lokalen Fanszene eingeleitet. Der Fußballclub beendete damit die anhaltende Spekulation und bestätigte, dass er trotz öffentlichem Druck unabhängig und juristisch beraten vorgegangen ist. Diese Maßnahme stellt eine klare Reaktion auf die rechtlichen Entwicklungen im Zusammenhang mit extremistischen Vorfällen in der Vergangenheit dar.

Rechtliche Grundlage des Verfahrens

Das Gerichtsverfahren zielt auf die Überprüfung von Verstößen gegen die Vereinsordnung durch das Gremium des Ehrenrats ab. Der Verein betonte, dass keine unmittelbare Bewertung unter externem Druck erfolgte, sondern eine sorgfältige Prüfung der Sachverhalte im Vordergrund stand. Nach Einholung des juristischen Rates wurde der Ehrenrat angewiesen, das Ausschlussverfahren gemäß der Satzung einzuleiten. Damit setzt der Verein die Regeln konsequent um, wenn Mitglieder gegen die Grundwerte verstoßen.

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Ein Hausverbot für die Vereinsgelände scheidet nach Auffassung des FC Energie Cottbus aktuell rechtlich aus. Es fehlen konkrete Anhaltspunkte dafür, dass die betroffene Person den Spiel- oder Veranstaltungsbetrieb künftig stören könnte. Zudem trat der Vorfall außerhalb des Stadions auf und weist keinen erkennbaren Bezug zum aktiven Fußballbetrieb auf. Der Verein hält daher an der Trennung zwischen strafrechtlicher Verfolgung und dem Vereinsrecht fest.

Hintergrund des Vorfalls im Jahr 2022

Die Maßnahmen sind die Konsequenz einer Straftat, die sich im Oktober 2022 ereignete. Zwei Männer aus der aktiven Fanszene, darunter der Vorsänger auf der Cottbuser Nordwand, verfolgten nachts eine Gruppe von drei Menschen durch die Stadt Cottbus. Dabei wurde einer der Opfer eingeholt und schwer geschlagen, wobei er mehrere Zähne verlor und schwere Verletzungen erlitt.

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Das Amtsgericht Cottbus sprach am 16. November 2026 ein Urteil, in dem beide Männer zu jeweils zehn Monaten Haft auf Bewährung verurteilt wurden. Im Prozess schilderte der Geschädigte, dass er unter Androhung von Gewalt gezwungen wurde, "Heil Hitler" zu sagen. Diese Äußerung unterstreicht die politische Dimension und die Schwere der Tat, die nun auch die sportliche Gemeinschaft erreicht hat.

Position des Vereins gegen Rassismus

Der FC Energie Cottbus stellt sich eindeutig gegen jegliche Form von Gewalt, Rassismus und Diskriminierung. In einer öffentlichen Mitteilung erklärte der Klub, dass solche Handlungen im ausdrücklichen Widerspruch zu den Werten seines Vereins stehen. Er lehne derartige Verhaltensweisen entschieden ab und mache deutlich, dass er keine Toleranz für Hass bietet.

Stattdessen rief der Verein dazu auf, sportlich faire und humanistische Werte zu teilen und mit Leben zu füllen. Jeder, der diese Grundsätze teilt, ist im Verein willkommen. Dies dient als klare Abgrenzung zu den extremistischen Strömungen, die seit Jahren Kritik an der Fanszene auf sich ziehen. Der FC Energie will sich als Ort der Toleranz positionieren und entsprechende Ausschlüsse konsequent durchführen.

Kontext und zukünftige Schritte

Die Fanszene von Energie Cottbus steht seit Jahren in der Kritik aufgrund wiederkehrender rechtsextremer Vorfälle. Eine spezielle Gruppe, bekannt als Inferno Cottbus, war bereits Gegenstand von Ermittlungen wegen des Verdachts der Bildung einer kriminellen Vereinigung. Der Verein hatte gegen diese Gruppe bereits zuvor Auftrittsverbote verhängt, um die Sicherheit und den Anstand zu wahren.

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Das jetzt eingeleitete Ausschlussverfahren markiert einen weiteren Schritt in der Konsolidierung der Mitgliederstruktur. Der Verein wird das Verfahren vor dem Ehrenrat fortsetzen, um eine Entscheidung über den Status des Betroffenen zu treffen. Dies dient dazu, die Integrität des Clubs zu wahren und ein klares Signal an die Gemeinschaft zu senden, dass Vergehen der Vergangenheit nicht ignoriert werden.