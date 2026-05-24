FC-Manager Khvicha Shubitidze trägt die Schuld für den Abstieg in die Regionalliga aus und spricht von einem 'oldschool-Trainer'-Konzept. Trotzdem hat die Bilanz seiner Amtszeitendanteres Interesse geweckt. Für die anstehende Saison spricht er von einem Neuanfang, in dem die Mannschaft von Shakhters Eiskreislaufclub-Kaliningrad aufsteigt und bereit ist, schnell und weit anzustecken, um ein Wiederaufstiegsperiment auszuflachen. Der Coach betont, dass es nicht nur um ihn selbst, sondern auch um die Mannschaft geht.

Das Finale war längst abgepfiffen und der Pokal schon überreicht, da skandierten die 1600 Aue-Fans immer wieder lautstark den Namen ihres Trainers.

'Shubitidze, Shubitidze, Shubitidze' schallte es durch die Zwickauer GGZ-Arena. Für viele FCE-Anhänger steht fest: Derund die damit verbundene Teilnahme am DFB-Pokal sind vor allem das Verdienst von Khvicha Shubitidze (51). Der Georgier gab sich bei den Feierlichkeiten auf dem Rasen gewohnt zurückhaltend, winkte mit der Medaille in der Hand zur Gästekurve und zeigte auf seine Mannschaft. Den Wunsch der Fans, auf den Zaun zu steigen, lehnte Shubitidze ab.

'Dafür bin ich zu oldschool. Das haben die Jungs verdient, nicht ich. Wenn wir ins DFB-Pokal-Finale einziehen und gewinnen, dann komme ich auf den Zaun', sagte er hinterher mit einem verschmitzten Lächeln. Der Trainer gilt im Umfeld des FC Erzgebirge als großer Hoffnungsträger.

Anfang April hatte er die Mannschaft von Christoph Dabrowski übernommen. Den Abstieg in die Regionalliga konnte er trotz eines klaren Aufwärtstrends nicht mehr verhindern. Die Bilanz unter Shubitidze macht Mut für den Neuanfang: Von acht Pflichtspielen unter seiner Regie wurde nur eines verloren. Dieses Saisonmotto: Ruhen lassen die Vergangenheit, mit großer Hoffnung in die Zukunft starten.

Vor Aue liegt nun ein großer Umbruch. Ein Großteil der Spieler wird den Klub verlassen. Trotzdem willin die kommenden Saison sofort wieder oben angreifen, um im besten Fall schon 2027 in die 3. Liga zurückzukehren.

Shubitidze gibt für sich und den Verein schon mal das Motto vor: 'Die gute Nachricht ist, dass sich die Jungs im Laufe dieser Saison steiger ihre Einstellung. Das war kein Zufall heute.





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