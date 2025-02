FC-Fans Opfer von Gewalt-Attacken nach Spiel in Magdeburg

Nach dem Spiel gegen den FCM Magdeburg wurden Kölner Fans von Magdeburger Anhängern mit Feuerwerkskörpern beschossen und angegriffen. Der Vorfall erinnert an die Skandal-Prügel-Attacke gegen Kölner Fans in Hamburg vor vier Wochen.

Nach dem Spiel zwischen dem 1. FC Köln und dem FCM Magdeburg kam es zu schweren Ausschreitungen rund um die Avnet Arena. Berichten zufolge stürmten Anhänger des FC Magdeburg unbefugt in den abgesperrten Gästebereich, in dem etwa 2000 mitgereiste Kölner Fans versammelt waren. Die Situation eskalierte schnell, als FC-Anhänger mit Feuerwerkskörpern beschossen wurden. Einige Kölner Fans wehrten sich gegen die Angriffe, bevor die Polizei eingreifen konnte.

Die Vorfälle erinnern an den Skandal in Hamburg vor vier Wochen, als Kölner Fans vor dem Spiel gegen den Hamburger SV Opfer einer brutalen Angriffs- und Prügelei durch HSV-Hooligans wurden. Der 1. FC Köln bestätigte den Vorfall und sammelt weitere Informationen. Der Pressesprecher des FCM Magdeburg, Manuel Holscher, äußerte sich auf Anfrage der BILD und erklärte, dass sich der Verein aktuell in der Aufarbeitung und Einordnung befinde. Die Polizei Magdeburg hat sich bisher öffentlich nicht geäußert. Bereits während des Spiels hatte der Magdeburger Anhang mit einer riesigen Pyro-Show auf sich aufmerksam gemacht. Zum Anpfiff der zweiten Halbzeit musste das Spiel wegen massiver Pyrotechnik-Einsätze kurz unterbrochen werden. Die Magdeburger Fans standen bereits im Februar 2024 im Fokus der Öffentlichkeit, als es vor dem Spiel gegen Schalke 04 zu Ausschreitungen am Bahnhof Magdeburg-Neustadt kam. Dabei wurden zwei Unbeteiligte, darunter ein Kind, verletzt.





BILD_Sport / 🏆 43. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

FC Köln FCM Magdeburg Gewalt Ausschreitungen Pyrotechnik Fan-Attacken

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Magdeburg gegen Braunschweig: Fans gedenken den Opfern von MagdeburgDer 1. FC Magdeburg empfängt Eintracht Braunschweig in der Avnet Arena. Die beiden Teams treffen nach dem Jahreswechsel aufeinander. Magdeburg geht mit einem Sieg ins neue Jahr und könnte mit einem weiteren Sieg auf Platz 1 klettern.

Weiterlesen »

DFB-Pokal: Kölner Fans ziehen mit Pyro ein – Spiel unterbrochenAm Mittwochabend stand das emotionale Rheinland-Derby zwischen Bayer Leverkusen und dem 1. FC Köln an. Beide Fanlager waren heiß auf die Party.

Weiterlesen »

Magdeburg dreht Spiel und ist ZweiterDie SV Elversberg dominiert die ersten 40 Minuten - und schwächt sich dann selbst. In Überzahl dreht Magdeburg auf und schafft den Sprung in die Aufstiegsränge.

Weiterlesen »

Magdeburg dreht Spiel in Elversberg5:2 nach 0:2: Der 1. FC Magdeburg hat das Verfolgerduell bei der SV Elversberg gedreht und ist in der Tabelle auf Platz zwei geklettert. Mann des Spiels war Martijn Kaars.

Weiterlesen »

Magdeburg dreht Spiel und ist ZweiterDie SV Elversberg dominiert die ersten 40 Minuten - und schwächt sich dann selbst. In Überzahl dreht Magdeburg auf und schafft den Sprung in die Aufstiegsränge.

Weiterlesen »

Magdeburg dreht Spiel in ElversbergDer 1. FC Magdeburg hat das Verfolgerduell bei der SV Elversberg gedreht und ist in der Tabelle auf Platz zwei geklettert. Mann des Spiels war Martijn Kaars.

Weiterlesen »