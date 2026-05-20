FC Freiburg's Pokalreise Ends in Disappointment, Aston Villa Advances

Two early goals, just before halftime, dashed FC Freiburg's Champions League ambitions and handed the trophy to Aston Villa. The match, held in Istanbul at the Besiktas Park, saw Aston Villa emerge victorious with a 3:0 score.

Zwei Treffer kurz vor der Halbzeit beenden die Pokal träume des SC Freiburg. Unter dem besetzten Besiktas-Park zu Istanbul als würdiger Gegner des Favoriten Aston Villa fühlten - dann machten die Engländer dem Traum vom Coup in derund dem Einzug in die Champions League schonungslos abrupt ein Ende.

Ein eiskalter Doppelschlag vor der Pause ließ die Freiburger als das aussehen, als das sie sich jahrelang immer kokett präsentiert haben: als die kleinen Freiburger nämlich, die für so eine glitzernde-Bühne nicht vorgesehen sind. Für das große Aufbäumen fehlten dem SC in der zweiten Halbzeit die Kraft und die Moral und auch die spielerische Klasse. So sicherte sich Aston Villa mit einem relativ mühelos herausgespielten 3:0-Erfolg die Trophäe der Europa League.

Für Freiburg war es ein Finale, das nicht zu Erzählungen von einer Legende taugt. Trösten muss man sich damit, es überhaupt erreicht zu haben. Auch das ist ja ein riesengroßer Erfolg





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