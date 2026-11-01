Thorsten Legat ist abgewandert, doch FC Germania Mallorca feiert mit 9:0 gegen C.F. Playa de Palma einen klaren Sieg unter Interimscoach Bastian Müller.

Der FC Germania Mallorca erzielte im ersten Spiel nach dem Weggang von Thorsten Legat als Cheftrainer einen deutlichen 9:0-Sieg gegen C.F. Playa de Palma. Das Spiel fand auf der Balearen insel statt und markierte einen wichtigen Schritt für den Verein. Interimscoach Bastian Müller führte das Team zu einem klaren Heimerfolg, der jedoch nicht über die tatsächliche Spielstärke hinwegtäuscht. Der Gegner aus Palma war als abgeschlagener Tabellenletzter angetreten und hatte in den fünf vorangegangenen Partien keinen einzigen Punkt geholt.

Erfolg unter neuen Bedingungen

Trotz des hohen Ergebnisses gibt es Anlass zur Vorsicht, da der Gegner in der untersten Liga spielte. Die Germanen nutzten ihre zahlreichen Torchancen konsequent, um das Spiel zu entscheiden. Der erfolgreichste Torschütze war Niklas Thanhofer, der drei Tore erzielte. Seine Treffer fielen in der fünften, sechzigsten und achtundsechzigsten Minute des Spiels.

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Neben Thanhofer steuerte Limi Rrustemi zwei Tore zum Erfolg bei, wobei die Treffer in der dreißigsten und achtundachtzigsten Minute fielen. Weitere Tore erzielten Simone de Gaetani in der vierzigsten Minute, Danny Förster in der achtzigsten Minute sowie Daniele Buccolino in der elften Minute. Lennon Sanata vervollständigte das Ergebnis in der siebenundzwanzigsten Minute. Alle Torschützen profitierten von der Überforderung des gegnerischen Teams.

Rolle von Thorsten Legat

Thorsten Legat, bekannt als "Kasalla-King", ist künftig als Manager im Hintergrund tätig. Er flog Anfang der Woche nach Deutschland zurück, um die strategischen Fäden zu ziehen. Seine Rolle an der Seitenlinie als Chefcoach endet vorerst. Die Frage nach dem zukünftigen Trainer ist noch nicht abschließend geklärt.

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Es ist ungewiss, ob Bastian Müller den Posten als Dauerlösung übernehmen wird oder ob ein neuer Chefcoach verpflichtet wird. Der Verein bleibt jedoch an seinem langfristigen Ziel fest. FC Germania strebt den Aufstieg von der untersten spanischen Liga bis in die höchste Spielklasse an. Dieser Weg, beschrieben als "From Zero to La Liga", ist weit und wird als hart eingeschätzt.

Positionierung in der Tabelle

Aktuell belegt der FC Germania den sechsten Platz in der achten Liga Spaniens. Der Abstand zum Tabellenfuhrer, Independiente C/R, beträgt sechs Zähler. Das Team muss weiter aufholen, um in den oberen Regionen der Tabelle mitzuspielen. Der nächste Gegner ist dabei entscheidend für die weitere Entwicklung.

Am kommenden Sonntag steht das Heimspiel gegen den Spitzenreiter an. Dieses Duell gilt als wahre Standortbestimmung für die "legatlosen Inselkicker". Der Vergleich mit Top-Größen wie Real Madrid oder dem FC Barcelona ist das langfristige Ziel des Vereins. Die Reise wird noch lange dauern und viel Arbeit erfordern. Bisherige Erfolge sind erste Meilensteine auf diesem komplexen Weg.