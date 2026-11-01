Der FC Grimma gewinnt das Kellerduell in Bischofswerda und sichert sich mit einem neuen Sponsoringvertrag der Familie Shtjefni die Finanzierung für die Spielzeit.

Der FC Grimma hat im Rahmen der Landesliga Sachsen einen entscheidenden Auswärtssieg errungen und damit nicht nur Punkte im Tabellenkeller gesammelt, sondern auch die Grundlage für eine nachhaltige finanzielle Stabilisierung seines Vereins geschaffen. Das Duell gegen den FC Bischofswerda endete mit einem knappen 4:3-Erfolg für die Muldestädter, die im Sommer aus der Oberliga abgestiegen waren. Kurz vor dem Spielende gab es zudem positive Nachrichten aus der Stadtverwaltung, die den Weg für eine langfristige Sponsoringpartnerschaft ebneten.

Entscheidender Auswärtssieg im Kellerduell

Das Spiel in Bischofswerda war für den FC Grimma von enormer Bedeutung, da es als klassisches Kellerduell in die Geschichte einging. Die Mannschaft zeigte sich von ihrer besten Seite und konnte sich trotz der schwierigen Ausgangslage durchsetzen. Der Sieg half dabei, die Moral in der Mannschaft zu stärken und zeigte, dass der Abstieg aus der Oberliga nicht das Ende der Fahnenstange bedeutet.

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Die 4:3-Plage markiert einen wichtigen Meilenstein in der aktuellen Saison. Für die Fans und das Management war es ein Bewweis der Widerstandsfähigkeit. Besonders die Art und Weise, wie die Mannschaften die Begegnung bestritt, zeigte, dass Grimma um den Klassenerhalt kämpft und dabei auf die Unterstützung der heimischen Basis setzt.

Gastronomen-Familie übernimmt Sponsoring

Zuvor hatte der Stadtrat mit großer Mehrheit für die Vermarktung der Namensrechte am Hauptspielfeld des Husaren-Sportparks gestimmt. Bei der Abstimmung soll lediglich eine Gegenstimme abgegeben worden sein, was die breite Unterstützung in der Kommunalpolitik unterstreicht. Namensgeber für die neue Arena ist die Gastronomen-Familie Shtjefni.

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Diese Familie hat sich mit ihren Unternehmen Shtjefni Restaurants und Hotels ein kleines Gastro-Imperium im Raum von Leipzig bis nach Grimma aufgebaut. Die Entscheidung fiel kurzfristig und ermöglichte es dem Verein, schnell auf die finanzielle Situation zu reagieren. Die Umbenennung in Shtjefni-Arena im Husaren-Sportpark Grimma soll zeitnah erfolgen.

Andy Seydel dankt für das Engagement

Andy Seydel, Mitglied des geschäftsführenden Vorstands des FC Grimma, äußerte sich überwältigt von dem schnellen und großzügigen Engagement. Er betonte, dass eine derartige Unterstützung in der heutigen Zeit kaum noch zu finden sei. Der Verein fühle sich der Familie Shtjefni zu großem Dank verpflichtet, da dies nicht nur ein symbolischer Akt ist, sondern konkrete Hilfe bietet.

Der Sponsoringvertrag läuft zunächst über einen Zeitraum von fünf Jahren. Dies gibt dem Verein Planungssicherheit und soll dazu beitragen, die Betriebskosten während der Hauptsaison vollständig zu decken. Über die genaue Höhe der finanziellen Zuwendungen wurden keine öffentlichen Angaben gemacht, doch die Struktur des Vertrags ist auf langfristige Stabilität ausgelegt.

Zukunftspläne und finanzielle Entlastung

Die Kombination aus dem sportlichen Erfolg und der neuen Sponsoringvereinbarung stellt einen Wendepunkt für den FC Grimma dar. Die Entlastung der Betriebskosten ermöglicht es dem Verein, sich voll auf die sportlichen Belange und die Jugendarbeit zu konzentrieren. Der Klub bedankte sich öffentlich bei dem Grimmaer Stadtrat für die schnelle und konstruktive Zustimmung zur Namensrechtsvermarktung.

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Die Fans und die lokale Bevölkerung können nun auf eine neue Arena mit Namen hoffen, die sowohl den lokalen Bezug als auch die wirtschaftliche Stärke der Region widerspiegelt. Die Familie Shtjefni wird damit fest im Stadtbild von Grimma verankert sein. Der Verein nutzt die Chance, die neue Bezeichnung in die Kommunikation zu integrieren, um die Verbundenheit zwischen Sport, Wirtschaft und Stadt zu stärken und so die Identifikation der Gemeinschaft mit dem eigenen Verein zu fördern.