Der FC Grimma trennt sich vom Trainer Marcus Dörfer und ernennt seinen Co-Trainer Benjamin Förster zu seinem Nachfolger. Der Verein aus Sachsen, der in der NOFV-Oberliga Süd spielte, stürzte in die 6. Liga ab. Der Vertrag von Marcus Dörfer wird nicht verlängert und Benjamin Förster soll Grimma nun zurück in die 5. Liga bringen.

Der FC Grimma trennt sich vom Trainer Marcus Dörfer und ernennt seinen Co-Trainer Benjamin Förster zu seinem Nachfolger. Der Verein aus Sachsen, der in der NOFV-Oberliga Süd spielte, stürzte in die 6.

Liga ab. Der Vertrag von Marcus Dörfer wird nicht verlängert und Benjamin Förster soll Grimma nun zurück in die 5. Liga bringen. Der Trainingsstart soll am 6.

Juli sein. Der FC Grimma ist ein Klub mit einer interessanten Fußballgeschichte, der einst in der zweithöchsten Spielklasse der ehemaligen DDR spielte. In den letzten Jahren spielte die Mannschaft in der NOFV-Oberliga Süd. Der Abstieg in die 6.

Liga war jedoch nicht zu verhindern, auch nicht durch Marcus Dörfer, der seit Januar auf sechs Monate befristet war. Der Vertrag von Marcus Dörfer wird nicht verlängert und Benjamin Förster soll nun die Mannschaft trainieren. Benjamin Förster ist ein erfahrener Trainer, der einst mit dem Chemnitzer FC in die 3. Liga aufstieg.

Als Co-Trainer war er bereits interimsmäßig im November und Dezember tätig. Der FC Grimma hoffte auf zwei Relegationsspiele, aber der Nichtaufstieg von Nordost-Meisterin in die 3. Liga zerstörte diese Hoffnung. Der FC Grimma möchte Marcus Dörfer jedoch ganz herzlich für die sechs Monate in Grimma danken und ihn als Gast im Husaren-Sportpark willkommen heißen





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