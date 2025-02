FC Gütersloh besiegt RW Oberhausen und zieht an den Klassenerhalt heran

Der FC Gütersloh hat erneut ein Top-Team der Regionalliga besiegt. Mit einem 2:1 gegen den Aufstiegsaspiranten RW Oberhausen hat der FCG wichtige Punkte für den Klassenerhalt geholt.

Gütersloh. Der FC Gütersloh hat es schon wieder getan. Erneut gelang dem Fußball -Regionalligisten ein Sieg gegen ein Top-3-Team der Liga. Nach dem 4:3 bei Spitzenreiter MSV Duisburg vor der Weihnachtspause gewann die Elf von Trainer Julian Hesse nun mit 2:1 gegen den Aufstiegsaspiranten RW Oberhausen. Durch diesen Erfolg kommt der FCG mit nun 31 Punkten dem Ziel Klassenerhalt ein großes Stück näher.

Eine weitere Erkenntnis: Zum wiederholten Male kamen die Gütersloher zurück – 14 Punkte holte das Team in dieser Saison schon nach einem Rückstand. FCG-Trainer Hesse hatte seine Startelf auf zwei Positionen verändert. Ilias Illig bekam im Mittelfeld den Vorzug vor Aleksandar Kandic, für den gelbgesperrten Erik Lanfer spielte Jannik Borgmann auf der Position des Linksverteidigers. Für Borgmann war es der erste Einsatz von Beginn an in einem Punktspiel für den FCG. Der Start in die Partie verlief sehr ausgeglichen. RWO hatte mehr Spielanteile, die gut verteidigenden Gütersloher sorgten aber immer wieder für Entlastung durch Offensivaktionen. Nach zehn Minuten stand Patrik Twardzik nach einem langen Einwurf von Allan Dantas im Strafraum vollkommen frei, doch er traf den Ball nicht voll, der daraufhin am Tor vorbei trudelte.FC Gütersloh gerät vor der Pause in Rückstand Im Gegenzug deutete Oberhausen zum ersten Mal Torgefahr an, doch der Kopfball von Timur Kesim ging am Tor vorbei. Dann wieder der FCG: Aus spitzem Winkel schoss Phil Beckhoff das Spielgerät über das Tor. RWO wurde nun stärker und FCG-Torwart Jarno Peters bewahrte sein Team vor einem Rückstand. Einen Kopfball von Tarsis Bonga aus nächster Nähe konnte er geradeso noch mit einem Reflex parieren (19.). In der 39. Minute hätte das 1:0 für die Gäste fallen müssen, doch Denis Donkor verstolperte völlig eingelassen den Ball. Besser machte es Donkor zwei Minuten später. Im Zusammenspiel mit Moritz Stoppelkamp spielte er die Kugel zu Bonga, der aus gut zehn Minuten beherzt zur Oberhausener Führung einschoss. Peters war machtlos. RWO kam mit Oberwasser aus der Pause und hatte gleich zwei, drei gute Halbchancen. Doch das nächste Tor machten die Gastgeber. Erst versiebte Twardzik noch eine gute Möglichkeit, als er selber abschloss statt auf Sandro Reyes nach hinten zu legen, dann köpfte Luis Frieling die anschließende Ecke von Beckhoff zum 1:1 ins Tor. Kevin Kratzsch im Gästetor sah da nicht gut aus. Platzverweis und Elfmeter helfen dem FC Gütersloh Das Spiel kippte nun in Richtung des FCG, auch weil der Oberhausener Pierre Fassnacht die Rote Karte sah. Nach einem groben Foulspiel, er traf Frieling mit offener Sohle am Knöchel, schickte ihn der Schiedsrichter zu Recht vom Feld. Die Gütersloher wollten in Überzahl nun mehr. Die beste Gelegenheit: Jannik Borgmann, der jetzt immer wieder vorne zu finden war, traf aus guter Position den Ball aber nicht richtig (80.). Und plötzlich gab es Elfmeter. Twardzik soll im Strafraum gefoult worden sein, der Schiedsrichter zeigte sofort auf den Punkt. Ein glückliche Entscheidung zugunsten des FCG, der das Geschenk aber dankend annahm. Twardzik schnappte sich den Ball und versenkte mit Links ins rechte obere Eck zum 2:1 für den FC Gütersloh. Das zehnte Saisontor für den Tschechen





nwnews / 🏆 22. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

FC Gütersloh Regionalliga RWO Oberhausen Sieg Klassenerhalt Fußball

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

FC Gütersloh gegen Rot-Weiß Oberhausen: Herausforderung und MotivationDer FC Gütersloh empfängt am Samstag den Tabellendritten Rot-Weiß Oberhausen in der Regionalliga. Der Trainer des FC Gütersloh, Julian Hesse, sieht in seinen Team den stärksten Regionalligisten, erwartet aber eine harte Herausforderung von den Oberhausenern.

Weiterlesen »

Jetzt im Liveticker: FC Gütersloh trifft im Heimspiel auf formstarken RW OberhausenMit RW Oberhausen erwartet der FC Gütersloh den aktuell formstärksten Regionalligisten. Coach Hesse sieht trotzdem Chance zur Revanche für Hinspielniederlage.

Weiterlesen »

Knappes Scheitern für SC Rot-Weiß Oberhausen gegen FC GüterslohDie Gäste büßen einen Tabellenplatz ein. Am 22. Spieltag feiert der FC Gütersloh einen knappen 2:1 Heimsieg gegen den SC Rot-Weiß Oberhausen.

Weiterlesen »

Knappe Niederlage für SC Rot-Weiß Oberhausen gegen FC GüterslohDie Gäste verschlechtern sich um einen Tabellenplatz. Der SC Rot-Weiß Oberhausen muss am Samstag in Gütersloh in eine knappe Niederlage einwilligen: 1:2 gegen FC Gütersloh.

Weiterlesen »

FC Gütersloh besiegt SC Rot-Weiß Oberhausen in spannender PartieDer FC Gütersloh hat den SC Rot-Weiß Oberhausen im Heidewald Stadion im Regionalliga-Spiel mit 2:1 besiegt. Nach einem frühen Rückstand kämpften sich die Gütersloher zurück und entschieden das Spiel in der Schlussminute mit einem Elfmeter.

Weiterlesen »

FC Gütersloh besiegt SC Rot-Weiß Oberhausen in turbulentem SpielDer FC Gütersloh gewinnt gegen den SC Rot-Weiß Oberhausen mit 2:1 in einem spannenden Spiel mit sieben gelben Karten und einem Platzverweis. Tarsis Bonga brachte die Gäste in Führung, doch Luis Frieling glich aus. Patrik Twardzik schoss in der Schlussminute das entscheidende Tor für die Gütersloher.

Weiterlesen »