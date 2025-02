FC Gütersloh gegen Rot-Weiß Oberhausen: Herausforderung und Motivation

Der FC Gütersloh empfängt am Samstag den Tabellendritten Rot-Weiß Oberhausen in der Regionalliga. Der Trainer des FC Gütersloh, Julian Hesse, sieht in seinen Team den stärksten Regionalligisten, erwartet aber eine harte Herausforderung von den Oberhausenern.

Gütersloh. Der FC Gütersloh empfängt am heutigen Samstag den Tabellendritten Rot-Weiß Oberhausen in der Regionalliga . Für den FC Gütersloh ist es ein Heimspiel mit besonderer Brisanz, denn die Oberhausener haben mit einem überzeugenden Start in die Rückrunde ihre Ambitionen auf den Aufstieg in den Profi fußball deutlich gemacht. Julian Hesse , Trainer des FC Gütersloh, sieht in seinem Team den stärksten Regionalligisten im Moment.

„Für mich ist RWO zur Zeit der formstärkste Regionalligist“, sagt Hesse vor dem Gastspiel. Hesse ist sich bewusst, dass Rot-Weiß Oberhausen eine starke Mannschaft ist, besonders offensiv. Mit Spielern wie Moritz Stoppelkamp (9 Tore), Timur Kesim (8) und Taris Bonga (7) verfügt der Verein über eine beeindruckende Angriffsreihe. „Kann ja sein, dass es angenehmere Gegner gibt als RWO. Aber gegen uns spielt auch keiner gerne“, gibt Hesse zu. Bei allen Respekt vor der Spielstärke des Gegners sieht sich Hesse aber auch selbst herausgefordert. Die letzten beiden Aufeinandertreffen gegen Rot-Weiß Oberhausen endeten für den FC Gütersloh mit Niederlagen. Im Januar 2024 gab es ein Unentschieden. Der FC Gütersloh steht aktuell mit 28 Punkten auf Rang 9 der Regionalliga-Tabelle. Das Anpfiff für das Heimspiel im Stadion Heidewald ist um 14 Uhr. Tickets für das Spiel sind ab 4 Euro erhältlich.





