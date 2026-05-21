FC Hansa Rostock Fan ist tot, nachdem er bei Auswärtsspiel gestürzt war

Ein Fan des FC Hansa Rostock ist nach einem schweren Sturz bei einem Auswärtsspiel in Saarbrücken tot. Er erlitt lebensgefährliche Verletzungen und kämpfte später um sein Leben.

Der bei Auswärtsspiel des FC Hansa Rostock in Saarbrücken schwer verunglück te Fan ist tot. Der Drittligist hat am Donnerstagabend auf seiner Homepage mitteilte.

'Ruhe in Frieden, Moritz', schrieb der Verein in einer emotionalen Mitteilung. Der 37-Jährige aus dem Landkreis Altenburger Land (Thüringen) war am vergangenen Wochenende beim Spiel der Rostocker beim 1. FC Saarbrücken aus großer Höhe gestürzt und hatte dabei lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Seitdem kämpften Ärzte um sein Leben.

Nun die traurige Gewissheit: Moritz erlag seinen schweren Verletzungen. Das Unglück hatte in der Fanszene und weit über den Fußball hinaus große Betroffenheit ausgelöst. Zahlreiche Anhänger hatten in den sozialen Netzwerken Anteilnahme bekundet und dem Verunglückten Genesungswünsche geschickt. Auch die Familie von Moritz äußerte sich: 'Leider hat es unser Moritz nicht geschafft, seine Verletzungen waren einfach zu schwerwiegend und die Ärzte konnten nichts mehr für ihn tun.

Er ist heute friedlich im Beisein seiner Liebsten eingeschlafen. Für uns als Familienangehörige ist es ein wahnsinnig schwerer Verlust, dass unser Moritz so plötzlich aus dem Leben gerissen wurde. Er war ein junger lebensfroher Mann, der für jeden immer da war und noch so viele Pläne hatte. Und jetzt müssen wir versuchen, mit diesem großen Verlust klarzukommen und es irgendwie zu verkraften.

' Weiter heißt es: 'Wir, die Familie von Moritz, möchten uns noch ganz herzlich bedanken bei den Notfallsanitätern im Stadion, die gleich zur Stelle waren und ihn erstversorgt haben, bei den Rettungskräften, bei der Polizei Saarbrücken, bei den Ärzten im Klinikum, die sofort notoperiert und uns informiert haben, bei dem gesamten Team der Intensivstation Saarbrücken, das uns durch diese schwere Zeit liebevoll begleitet hat, bei der Fanszene Hansa Rostock und Carlo, die es uns möglich gemacht haben, unkompliziert in Saarbrücken unterzukommen, damit wir bei unserem Moritz sein konnten. Vielen, vielen Dank an diese ganzen Menschen, die alles getan haben, damit wir uns noch von unserem Moritz verabschieden konnten.

' Nach Auswertung von Überwachungsvideos und Zeugenaussagen geht die Polizei von einem tragischen Unglück aus. Demnach kletterte der Mann kurz vor Spielende auf den Zaun der Gästetribüne, verlor am oberen Ende das Gleichgewicht und stürzte ab. Hinweise auf Fremdverschulden gibt es laut Polizei nicht. Hansa Rostock zeigt sich vom Tod des Fans tief betroffen: 'Wir trauern gemeinsam mit der gesamten weiß-blauen Familie.

Unser Mitgefühl gilt ebenso allen Fans vor Ort sowie den Rettungs- und Einsatzkräften, die sofort geholfen haben. Als Verein stehen wir in dieser schweren Zeit an der Seite deiner Familie und aller Angehörigen. Ihr seid nicht allein. In solchen Momenten spielt Fußball keine Rolle mehr. Was bleibt, ist die Erinnerung an einen von uns.





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