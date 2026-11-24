Bitterer Rückschlag für den FC Köln: Alessio Castro-Montes scheidet monatelang aus. Marvin Schwäbe kehrt Donnerstag zurück. Ein Blick auf die aktuelle Verletzungssituation im K.

Der FC Köln bereitet sich intensiv auf das am Samstag anstehende Duell gegen den 1. FC Kaiserslautern, das um 15:30 Uhr beim 1. FC Saarbrücken stattfindet. Die Mannschaft möchte nach dem 1:1-Remis in München den Abstand zur Abstiegszone weiter vergrößern und die positive Stimmung des letzten Spiels nutzen.

Verletzungsschock für Alessio Castro-Montes

Alessio Castro-Montes, der 29-jährige Rechtsverteidiger des FC Köln, fällt bis zum Ende des aktuellen Jahres aus. Diese Information geht auf Berichte von BILD hervor und stellt einen signifikanten Rückschlag für den Kader dar. Der belgische Akteur zog sich am Montag während einer Trainingseinheit eine Verletzung zu, die dazu führte, dass er die Einheit vorzeitig beenden musste.

Also read Steuerersparnis bis Jahresende: Wichtige Fristen und Maßnahmen

Im Anschluss an das Training erfolgte eine umfassende medizinische Untersuchung in der Media-Park-Klinik. Die Diagnose lautete auf einen Muskelfaserriss in der Wade des Spielers. Diese schwere Verletzung bedeutet das Aus für Castro-Montes bis in das kommende Jahr, was den Kader des FC Köln vor weitere logistische Herausforderungen stellt.

Schwäbe und Lochoshvili im Aufwachprozess

Am Dienstag waren im Training weiterhin der Torwart Marvin Schwäbe und der Verteidiger Luka Lochoshvili nicht verfügbar. Schwäbe, der 31 Jahre alte Keeper, erlitt in München einen Treffer auf den Rücken und klagt seitdem über anhaltende Schmerzen. Eine Rückkehr ins komplette Training ist für ihn jedoch bereits für den Donnerstag geplant.

Advertisement

Luka Lochoshvili, 28 Jahre alt, hatte am Montag eine Kollision mit dem FC-Stürmer Ragnar Ache erlitten. Ache ist ebenfalls 28 Jahre alt und die Zusammenstoß führte bei Lochoshvili zu Kopfproblemen. Die medizinische Einordnung für den Verteidiger bleibt vorerst unklar, doch es herrscht innerhalb des Clubs Hoffnung, dass er bis zum Bundesliga-Spiel gegen Elversberg wieder fit sein wird.

Auswirkungen auf die Aufstellung gegen Saarbrücken

Alessio Castro-Montes hatte in der jüngeren Vergangenheit bereits seinen Stammplatz im Team verloren, wodurch der Ausfall nun nicht ganz so schwer wiegt, aber dennoch die Tiefe des Kaders belastet. Trainer und Stab müssen nun auf alternative Lösungen zurückgreifen, um die Defensive am Samstag stabil zu halten.

Die verbleibenden Zeit bis zum Spiel gegen den 1. FC Saarbrücken wird von den Verantwortlichen genutzt, um die Genesung der anderen verletzten Akteure zu überwachen. Insbesondere die Situation um Luka Lochoshvili bleibt im Auge zu behalten, da eine schnelle Besserung für die defensive Stabilität von großer Bedeutung wäre. Das Team möchte die Euphorie des Unentschiedens in München in einen positiven Lauf umwandeln.