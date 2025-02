FC Köln erleidet Desaster beim 1. FC Magdeburg

Der 1. FC Köln unterlag beim 1. FC Magdeburg mit 0:3 und beendete damit seine Siegesserie. Magdeburg nutzte die Gelegenheit, seine lange Sieglos-Serie im eigenen Stadion zu beenden.

Der 1. FC Köln erlebte am 22. Spieltag beim 1. FC Magdeburg ein verheerendes Desaster . Als Tabellenführer reiste der FC mit dem Ziel, den fünf Punkte Vorsprung auszubauen, Doch am 14. Februar 2024 endete das Auswärtsspiel mit einer 0:3 Niederlage für die Kölner. Magdeburg nutzte die Gelegenheit und beendete damit seine lange Sieg los-Serie im eigenen Stadion.Die Anfangsphase gehörte dem FC Köln, der mit klaren Chancen und einem überlegenen Torschussverhältnis die Initiative übernahm.

Florian Kainz, Jan Thielmann, Mathias Olesen und Damion Downs sorgten für Gefahr vor dem Magdeburger Tor. Doch ein Treffer wollte nicht gelingen. Nach der Pause jedoch drehte sich das Spiel Blatt. Magdeburg wurde stärker und erzielte in der 73. Minute durch Daniel Heber das entscheidende 1:0. Mohammed El Hankouri erhöhte nur kurze Zeit später auf 2:0. Der FC geriet ins Abseits und konnte die Führung nicht mehr ausgleichen. Samuel Loric erzielte in der Nachspielzeit das 3:0 und besiegelte die klare Niederlage für Köln.Mit diesem Ergebnis beendete Magdeburg seine Negativ-Serie von 15 Spielen ohne Sieg im eigenen Stadion. Der 1. FC Köln bleibt vorerst Tabellenführer mit 40 Punkten, während Magdeburg auf Platz drei klettert. Trotz des Rückschlags in Magdeburg, können die Kölner auf einen starken Start in die Saison zurückblicken. Magdeburg hat mit diesem Sieg bewiesen, dass sie auch gegen Spitzenmannschaften eine ernstzunehmende Gefahr darstellen.





1. FC Köln 1. FC Magdeburg 2. Bundesliga Fußball Sieg Niederlage Tabellenführer Desaster Magdeburger Stadion

