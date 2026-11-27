Der FC Köln steht unter Druck. Trainer René Wagner muss am Samstag gegen den 1. FC Saarbrücken punkten, um die Krise zu stoppen und die Position in der Tabelle zu sichern.

Das Heimspiel des FC Köln gegen den 1. FC Saarbrücken am kommenden Samstag um 15.30 Uhr wird zur entscheidenden Bewährungsprobe für die aktuelle sportliche Situation im Geißbockheim. Für den Coach René Wagner ist dieser Kick keine direkte Job-Endspiel-Situation, aber ein absolutes Muss, um die kritische Phase zu überwinden und die Unterstützung der Vereinsführung sowie der Fans zurückzugewinnen. Der FC Köln befindet sich in einer tiefen Krise, in der jeder Erfolg sofort von einer neuen Enttäuschung gefolgt wurde, und nun herrscht klare Forderung nach Konstanz.

Konstanz und Punkte als oberstes Ziel

Die Vereinsführung, angeführt von Sportboss Thomas Kessler, hat die Anforderungen an die Mannschaft und das Trainerkollegium deutlich geschärft. Nach dem sensationellen 1:1-Unentschieden in München wurde die Forderung nach punkten und einer stabilen Serie erneut betont. Thomas Kessler betonte, dass zwar viele Chancen in den nächsten Spielen liegen, diese jedoch unbedingt genutzt werden müssen, um der Achterbahnfahrt ein Ende zu bereiten. Die Stimmung im Stadion ist durch die ständigen Schwankungen getrübt, und viele Fans trauen dem Trainer nur widerwillig über den Weg. Nur durch einen Sieg und eine erfolgreiche Phase im Jahresendspurt, die auch das Pokalspiel bei Holstein Kiel am Dienstag um 18 Uhr umfasst, kann René Wagner das Vertrauen der Anhängerschaft zurückerlangen.

Also read FC Köln: Trainer Wagner unter Druck - Ragnar Ache fällt erneut aus

Tabellenplatz und psychologischer Druck

Die sportlichen Konsequenzen eines möglichen Rückschlags gegen den Aufsteiger sind gravierend. Im ungünstigsten Szenario rutscht der FC Köln auf Platz 16 der Tabelle ab, was einem ersten Absturz auf diesen Rang in dieser Saison gleichkäme und die Alarmglocken im Stadion am Geißbockheim endgültig zum Klingeln bringen würde. Ein Sieg wäre hingegen die ideale Wende, nicht nur um den direkten Gegner zu überholen, sondern um sogar den Sprung auf einen einstelligen Tabellenplatz zu schaffen. Dies wäre das erste Mal seit dem 3:2-Sieg gegen Hoffenheim am ersten Spieltag, dass der FC Köln auf einem Platz unter Platz 10 landet, und diente als starkes Signal gegen das Image von René Wagner als Trainer, der nur einzelne Punkte sammelt.

Advertisement

Advertisement

Offensive muss Torgefahr beweisen

Trotz des Erfolges in München bleibt der Trend negativ, da es den Jungs von René Wagner in den letzten fünf Spielen nicht gelungen ist, einen Sieg zu feiern. Ein Hauptgrund für diese Durststrecke ist die lahme Offensive, die in diesen fünf Partien lediglich drei Tore erzielt hat. Besonders gegen vermeintlich leichtere Gegner, die tief stehen, hat die Attacke-Abteilung große Schwierigkeiten. In der Begegnung gegen den 1. FC Saarbrücken müssen Spieler wie Said El Mala, Maina und der junge Mikey Moore beweisen, dass sie auch solche defensive Strategien knacken können. Mikey Moore und Said El Mala zeigten in München bereits gemeinsam große Klasse und sollen nun auch gegen Saarbrücken zur Schlüsselstärke werden, um die Sieglos-Serie zu stoppen und dem Team die notwendige Sicherheit zurückzugeben.