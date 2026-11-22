FC Köln verabschiedet neue Satzung mit mehr Mitglieder-Macht. Trotz sportlicher Krise keine Anfeindungen. Umsatz und Mitglieder steigen auf Rekordniveau.

Die Mitgliederversammlung des FC Köln am Sonntag in der Messe endete überraschend harmonisch. Nach dem Unentschieden in München gab es keine Konflikte zwischen Fans und Klubführung. Im Gegenteil: Der Verein stellte historische Zahlen vor und änderte die Verfassung.

Finanzielle Rekorde trotz sportlicher Schwäche

Der FC Köln meldet neue Bestwerte im geschäftlichen Bereich. Der Umsatz stieg auf 194,3 Millionen Euro. Die Sponsoring-Einnahmen erreichten 58 Millionen Euro. Die Mitgliederzahl kletterte auf über 176.000. Diese Zahlen stehen im Kontrast zu den sportlichen Problemen. Der Klub hat in den letzten zwei Saisons nur zwei Siege errungen. Bis Oktober 2025 blieb jeder Auswärtssieg aus.

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Präsident Jörn Stobbe und das Management thematisierten die sportliche Lage nur am Rande. Kritische Fragen der Anhänger zu Trainern oder Profis blieben aus. Stattdessen gab es Neuzugänge im Business. Die Sparkasse Köln-Bonn und die Kreissparkasse Köln wurden zu exklusiven Partnern.

Neue Satzung stärkt Mitglieder-Macht deutlich

Der Vorstand und die Satzungs-Kommission haben ein Jahr an einer neuen Klub-Satzung gearbeitet. Diese wurde mit 92,92 Prozent der Stimmen verabschiedet. 564 Mitglieder stimmten für die Änderung. Nur 622 Personen waren in der Halle. Die neue Ordnung gibt den Mitgliedern mehr Einfluss. Anteilsverkäufe sind nun nur noch möglich, wenn 75 Prozent der Mitglieder zustimmen.

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Die Amtszeiten aller Gremien werden um ein Jahr auf vier Jahre verlängert. Der bisherige Vorstand wird zum Präsidium. Der Mitgliederrat mit 15 Personen wird zum Aufsichtsrat mit 12 Mitgliedern. Das mächtigste Gremium ist der Aufsichtsrat der Kapital-Gesellschaft mit neun Mitgliedern. Das Präsidium hat dort nur noch eine Stimme mehr.

Sicherheitsschnitt und Projekte für 2027

Die Versammlung wurde kurz unterbrochen, als ein FC-Mitglied am Ende der Bühne für die AfD warb. Trotz mehrfacher Ermahnungen stoppte der Mann nicht. Das Mikrofon wurde stumm geschaltet. Sicherheitsleute warfen ihn aus der Halle. Alle Gremien für das Geschäftsjahr 2025/26 wurden entlastet. Der Vorstand erhielt 96,13 Prozent der Stimmen.

Präsident Stobbe versprach den Baubeginn für ein neues Nachwuchs-Leistungszentrum im Februar 2027. Er plant weiterhin den Ausbau des RheinEnergie Stadions. Nach umfangreicher Prüfung soll 2027 ein Ergebnis vorliegen. Der Slogan Spürbar anders wird abgeschafft.

Sportboss Kessler sieht Chancen in den nächsten Spielen

Sportboss Thomas Kessler will in den kommenden Wochen die Kurve kriegen. Der FC spielt gegen Elversberg. Am 1. Dezember folgt der DFB-Pokal bei Kiel. Am 5. Dezember muss in Augsburg gespielt werden. Kessler sieht viele Chancen in diesen Spielen. Er fordert Konstanz im Team. Die nächsten Spiele müssen genutzt werden. Der Verein will wieder auf Kurs kommen.